Mónica Rincón contra los dichos de Mañalich: “¿Habrá que explicar que tenemos el derecho a ser mamás cuando queramos?”

En su minuto de confianza, la panelista de Tolerancia Cero, abordó los cuestionamientos a los embarazos de la ministra Vallejo y la diputada Cariola.

Más allá del justo rechazo transversal que provocaron las declaraciones del exministro Mañalich y de sus disculpas, tengo que decirlo, el inaceptable cuestionamiento al embarazo de la ministra Vallejo y la diputada Cariola lleva, no nos hagamos los lesos, harto rato en las redes sociales, a lo menos.

¿Habrá que explicar que tenemos el derecho a ser mamás cuando queramos? ¿Que no es justo estar bajo sospecha? Es además lo de siempre y lo de cada vez.

Que si se le va el tren, que si anda con el vestido de novia en la cartera, que si no tienes hijos, que si tienes muchos, que si sales igual a trabajar, que si no sales, que si es demasiado sexy, que le falta… ya sabemos lo que se dice, que si es muy fuerte de carácter, que si es muy débil y que no se puede confiar en ella. Agotador.

Ser madre debería venir acompañado siempre de alegría, ser mujer también. Ser provida debería incluir estar también por políticas públicas para que la responsabilidad de un hijo o hija recaiga por igual en hombres y mujeres.

Hay mucho machismo puertas adentro y puertas afuera, y ese machismo no tiene color político. Recuerdo “las violaciones no violentas” de Lorenzini, el “diputada ricardini” de Marco Antonio Núñez o cuando le decían a Karla Rubilar, mientras amamantaba en el Congreso, que “invitara a tomar té”. Sí.

Ojalá diéramos los debates que urgen, como igualar pensiones, sueldos, participación política, lugares en directorios y sí, postnatal masculino irrenunciable, porque si lo de Mañalich y otros pasa con altas autoridades, entonces qué le espera a la obrera que, en vez de sonreír ante un test de embarazo positivo, está muerta de susto en un baño porque su jefe o jefa en vez de abrazarla, tal vez la va a retar. Que la alegría de ser mujer, sustituya siempre al miedo, ahora ya.