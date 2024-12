Ministro Marcel sobre críticas de Jara a las AFP en reforma pensiones: “No han ayudado mucho a llegar a acuerdos”

El jefe de la billetera fiscal se refirió a los dichos de la ministra del Trabajo, quien calificó como "espantoso" el rol de las AFP debido al lobby que han realizado en medio de la tramitación de la reforma de pensiones.

Mario Marcel, ministro de Hacienda, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile los avances en la tramitación de la reforma de pensiones y los desafíos para alcanzar consensos.

El jefe de la billetera fiscal explicó que lo que se acordó en la Comisión de Trabajo del Senado fue avanzar en la discusión de este proyecto con votación ad referéndum, es decir, una votación de palabra que se valida al final del proceso en un texto legal.

Entre los temas abordados mencionó la cotización de los independientes, las cuentas generacionales en lugar de los multifondos y las comisiones por la administración secundaria de fondos. “Y lo que está acordado es que de aquí a enero se va a votar todo propiamente como votación de texto legal”, adelantó.

Consultado sobre las declaraciones de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien afirmó en Radio Cooperativa que “la industria (las AFP) ha hecho un lobby tremendo para que esto no ocurra, realmente ha sido bien espantoso el rol que juegan en esto”, Marcel respondió: “Yo diría que las AFP no han ayudado mucho a llegar a acuerdos porque en realidad se han opuesto prácticamente a cualquier cosa que no sea simplemente mantener todo exactamente igual, solo que con una mayor cotización”.

Al referirse al calificativo usado por Jara, sostuvo: “A mí no me gusta poner adjetivos, pero la verdad es que muy constructivas no han sido”. Pese a ello, destacó algunos aportes, como las propuestas para la situación de los independientes, señalando que la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) realizó un informe al respecto.