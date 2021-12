En la jornada de este domingo, el presidente Sebastián Piñera anunció el envío de un proyecto de ley que busca establecer una Pensión Garantizada Universal (PGU) de $185.000.

Para entender como funcionará esta medida, CNN Chile conversó con la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, la cual aclaró como se financiará.

“Esta reforma aspira a llegar al 90% más vulnerable de las personas mayores. Con una pensión que es un piso mínimo garantizado de dignidad, y efectivamente lo que hace es reemplazar el pilar solidario, y le sumamos un punto del PIB para totalizar 2,1% del PIB para esta reforma“, aseguró.

En esta misma línea, la secretaria de Estado explicó que “ese punto está financiado, la mitad con las provisiones que se hicieron cuando ingresamos la ley corta y larga y la otra mitad es la que tenemos que encontrar un mecanismo para financiar, con diferentes extensiones. Son similares a las que se discutieron en la ley corta y van hacer anunciados por el ministerio de Hacienda”.

La ministra también enfatizó cuales serán los montos que se les entregará a los beneficiados. “Nosotros tenemos una pensión garantizada universal que, de aprobarse, primero seria para todas las personas mayores de 65 años, estén pensionas o no y que llega al 90% más vulnerable. Al 80% con un monto de 185 mil pesos líquidos vía transferencia directa. Y si esta entre el 80 y el 90% vamos a entregarle un monto complementario que va a ir decreciendo a medida que se acerque al 90%”, sostuvo.

“Si tenemos una persona con una pensión básica solidaria, ellos van aumentar su beneficio que está en 170 a 185 que es la línea de la pobreza. Si percibe parte previsional solidario, depende de cuanto es una pensión autofinanciada”, agregó.

Por último, especificó respecto a este último punto y en cuanto aumentarán las pensiones.

“Hoy tenemos una persona con 200 mil pesos con una pensión autofinanciada y le complementamos con el aporte previsional solidario de 108 mil pesos. Esa persona tiene 308 mil pesos de pensión. Con la PGU esa persona va a tener 385 mil pesos líquidos de pensiones. Tenemos casos que hoy no reciben nada. Una persona mayor de 65 años que no se jubiló, hoy va a recibir igual la pensión garantizada universal El 90 % de lo que son los más vulnerables está considerado un monto de 620 mil pesos per cápita en ese hogar“, afirmó.