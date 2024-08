¿Michelle Bachelet por tercera vez en el sillón presidencial? Karol Cariola afirma que “sería una tremenda candidata”

En conversación con CNN Chile Radio, la presidenta de la Cámara señaló que Bachelet "tiene una trayectoria política muy grande". "Ha representado a Chile no solo en el ámbito nacional, sino que también internacional", agregó.

Este lunes, la diputada Karol Cariola (PC) se refirió a una eventual nueva carrera de Michelle Bachelet por el sillón presidencial y sostuvo que “sería una tremenda candidata”.

¿Qué dijo Carol Kariola?

En conversación con CNN Chile Radio, la parlamentaria partió señalando que no se pronunciará sobre “si debe ser o no debe ser candidata, ya que creo que esa es una decisión que le corresponde a los partidos políticos tomar. Me parece que es un debate político que, evidentemente, se tiene que estar dando”.

“La presidenta Bachelet, por quien tengo una amplia admiración en lo personal, tiene una trayectoria política muy grande. Ha representado a Chile no solo en el ámbito nacional, sino que también internacional, y ella, si en algún momento decidiera ser candidata presidencial o así los partidos también lo promovieran, sin duda sería una tremenda candidata”, añadió.

Cariola destacó que la otrora mandataria “permanentemente está preocupada de la realidad de nuestro país. No desapareció nunca del plano público y político, y me parece que eso siempre es valioso, además de que yo no puedo dejar de mencionar que fue la primera y, hasta ahora, la única mujer presidenta de la República de nuestro país”.

Sobre si existe un déficit de personalidades que puedan asumir liderazgos, afirmó que “la política es muy dinámica. Probablemente, un año y medio antes de que el presidente Boric fuera electo, muy poca gente se imaginaba que él iba a ser el presidente de la República. No daría por cerrado ningún escenario ni sería tan tajante en decir que no hay liderazgo”.

“Hay liderazgos que a lo mejor no se notan tanto, o que se van a empezar a notar, o que pueden empezar a aparecer, y creo que eso tampoco hay que cerrarlo como en una posición tajante, decir esto es blanco y negro, porque, lo vuelvo a repetir, probablemente un año y medio antes nadie se hubiese imaginado que el presidente actual iba a ser el jefe de Estado”, agregó.

Roces al interior del oficialismo

La presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas también abordó los roces al interior del oficialismo a propósito de la crisis en Venezuela. Sobre la postura del Partido Comunista, afirmó que “nosotros respaldamos la posición que ha tenido el Estado de Chile a través de su Gobierno. La posición del presidente ha sido consistente”.

“Hay una posición del PC que todos leímos a través de una declaración pública que lo que hacía era refrendar la posición del Estado de Chile respecto de la importancia de que se transparenten las actas, de la importancia de que se lleven adelante acciones para que la democracia prime, y yo por lo menos entendí que esa era la posición del PC”, complementó.

Finalmente, consultada sobre si en Venezuela hay una dictadura, sostuvo que “ese país ha tenido una deriva autoritaria en los últimos años y particularmente este último tiempo”. “Hay una deriva autoritaria que es necesario frenar (…). La actitud que toma el candidato que se proclama por ganador evidentemente es una actitud autoritaria y dictatorial”.