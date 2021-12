Durante la jornada de este martes, los economistas José De Gregorio, Rodrigo Valdés, Andrea Repetto y Eduardo Engel, enviaron una carta enviada a El Mercurio donde solicitaron aplazar la discusión respecto al proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) y cuestionaron sus métodos de financiamiento.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con el ministro (S) secretario general de la Presidencia, Máximo Pavez, quien rechazó estas críticas asegurando que el proyecto si tiene financiación.

“Aprovechando el día de los inocentes, me parece que este es un punto político que parece una broma del día de los inocentes. Es realmente insólito que después que ya se haya aprobado por la comisión de Hacienda, que se nos diga hoy que el proyecto no tenga financiamiento”, aclaró.

En esa misma línea, explicó que “el financiamiento es muy claro, este proyecto está financiado por el financiamiento que corría con los proyectos que ya no van avanzar en el Congreso. Este proyecto es más barato que lo que el Estado gasta en el pilar solidario“.

A su vez, emplazó al grupo político que crítica el proyecto, sosteniendo que durante la campaña no existieron estos cuestionamientos. “Estamos incorporando un proyecto de extensiones, que es una parte del financiamiento de la ley. Busca complementar el financiamiento a esta reforma. Nos cuesta entender este punto de un sector político que en una candidatura respaldó esta medida. Acá hay una propuesta seria que está avanzando. A nosotros nos importa que esto se pague en febrero”, afirmó.

Por último, sostuvo que no existe un argumento sólido para impedir el trámite de este proyecto. “Estos discursos técnicos que lo que buscan enredar la discusión política, y tienen por objeto confundir y evitar que podamos en el cuarto intento, llegar a una solución efectiva en febrero. Ya no hay elecciones por tanto no hay argumento para impedir una solución que está bien pensada y bien hecha“, concluyó.