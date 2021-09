La semana pasada el juez Daniel Urrutia se presentó ante la subcomisón de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, donde criticó el rol del Poder Judicial chileno y el de la Corte de Apelaciones durante el estallido social.

“El Poder Judicial chileno es una institución históricamente construida para dominar y reprimir a los pueblos y naciones en Latinoamérica (…) El resultado es una justicia autoritaria, colonialista, racista, heteropatriarcal, machista y clasista”, expuso Urrutia.

“Si la Corte hubiera ordenado frenar el uso de balines en el primer recurso de protección que rechazó, no hubieran existido cientos de mutilaciones oculares que hemos tenido que sufrir, sobre todo las víctimas y sus familias”, agregó.

Para saber la sensación de sus colegas ante estos dichos, CNN Chile conversó con el presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mauricio Olave, quien explicó que hubo una molestia por parte de sus pares.

“Dice un par de aseveraciones que dentro del gremio causó molestia, porque no supo separar aguas y realizó generalizaciones que no compartimos. Entre ellas dice que el sistema judicial chileno durante el estadillo social se ha comportado como una especie de mecanismo destinado a la violación de derechos fundamentales. Son palabras muy graves que afectan la sensación de muchos jueces”, señaló.

“Y fuimos garantes de derechos fundamentales. Incluso yo fui a exponer a la Corte Interamericana, y este organismo, que estaba revisando en paralelo los mismos casos en Nicaragua, afirmó que la justicia chilena actuó bien“, dijo Olave.

Sin embargo, aseguró que comparten algunos puntos expuestos por el juez Urrutia. “Hoy creo que lo más importante, es que coincidimos con la necesidad de un cambio sustancial de como está estructurado el Poder Judicial en Chile. Este es el espacio para que la asociación muestre su trabajo de cómo hay que ajustar el sistema judicial chileno, que no les asegura a los ciudadanos tener un juez independiente, algo que la mayoría de los estados tiene en sus constituciones. Y eso es porque Chile está muy atrasado en esta materia. Aquí sí estamos de acuerdo con Urrutia”, confirmó.

Respecto a si habrá algún castigo contra él, Olave manifestó que “no sabemos si se van a operar las sanciones. Nuestro estatuto contempla un tribunal de honor y hasta ahora no hay ninguna denuncia. Y si existen, no hay porqué dramatizarlo, ya que es parte regular de las asociaciones y cuenta con jueces capacitados para resolver esta situación”.

El presidente del gremio también expresó que es positivo que los jueces manifiesten sus opiniones personales, pero hay que saber encontrar el equilibrio. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dijo que es bueno para la democracia que los jueces emitan sus opiniones. Pero también han dicho que se necesitan jueces que sean independientes e imparciales. Entonces cuando uno habla fuera del estrado puede ir debilitando esa imparcialidad, y eso necesita un equilibrio. Por lo tanto, hay que ser muy ponderado cuando se emiten opiniones”, afirmó.

“Jamás hemos impedido que el juez Urrutia emita sus opiniones. El problema va a estar con los justiciables, no con nosotros. Y podría inhabilitarse o las partes podrían pedírselo. Pero son casos excepcionales y la idea es que los magistrados no se anden inhabilitando”, agregó.

Por último, Olave aseveró que es una señal positiva que que no se le haya abierto un sumario. “Yo creo que es una buena señal que la Corte de Apelaciones, cuando debatían si debían abrirle un sumario o no, se haya resuelto que no. Tiene que ver con acostumbrarse a tener jueces más opinantes, pero el llamado es a no perder el foco de lo importante y que los ciudadanos van a tener jueces independientes y sujetos a la ley”, concluyó.