Martínez advierte sobre Kaiser: “Tiene alta adhesión con ciertas ideas que ponen en riesgo la democracia”

La timonel del FA abordó en CNN Prime el despliegue de figuras presidenciales en el panorama político. En ese contexto, destacó que no solo debe prestarse atención a la figura de José Antonio Kast, sino también a la de Johannes Kaiser, quien, según señaló, pone en riesgo principios mínimos de la convivencia democrática.

Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, se refirió en CNN Prime a los cuestionamientos de la abogada querellante María Elena Santibáñez. Esta última calificó como “lo más doloroso de todo” la reacción de un gobierno feminista que no garantizó un entorno laboral seguro tras la denuncia por presuntos delitos de abuso sexual y violación contra el exsubsecretario del Interior hacia una funcionaria.

Martínez expresó: “Yo creo que esas declaraciones hay que recogerlas con humildad y con tratar de poner una perspectiva de género que realmente acoja esa mirada en vez de defensas corporativas o una falta de crítica”.

Además, complementó que han realizado reflexiones internas a nivel partidario y destacó las públicas hechas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el Presidente Gabriel Boric.

“Hay muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor y que hay aprendizajes que sacar. Creo que rápidamente el primero tiene que ver con las señales políticas que se dan al hacer esto más lento, pero sobre todo con que Manuel Monsalve pueda declarar su inocencia en La Moneda y que además pudo ir al Congreso durante ese día”, enfatizó.

La exdelegada presidencial de la Región Metropolitana, reiteró: “Cómo él se retira estuvo mal, el tiempo que estuvo en el espacio del Congreso estuvo mal y son procesos de aprendizaje. Ahora que eso pase a un objetivo por parte de la oposición como se ha dado en los últimos días, a mí me parece que es un paso bien largo, porque acá lo que se trató de hacer fue recabar la información pertinente en un caso que era muy complejo porque además tenía que ver con una persona que estaba a cargo nada más y nada menos que de las policías”.

En esa misma línea, Martínez subrayó que la responsabilidad es de Monsalve: “Es Manuel Monsalve, él, no las feministas, no el resto de la gente que traicionó la confianza tanto, no solo del Presidente sino de todas las personas que confiaban en él”.

Consultada por Mónica Rincón sobre si pedir disculpas a la víctima podría contribuir a su reparación, Martínez concluyó: “El presidente nunca ha tenido problemas para hacer ese tipo de soluciones, creo que lo ha hecho en otras ocasiones. (…) No necesariamente ese es el elemento central de reparación”.

La carrera electoral

En el ámbito político, la periodista Mónica Rincón le preguntó si coincidía con su compañero de militancia, Jaime Sáez, en que el Frente Amplio es el único sector con un proyecto de país. La timonel dejó en claro que “no coincido con esas palabras y creo que, en general, uno debe tener la mirada puesta en cómo lograr esos cambios, y para eso uno tiene que ser lo más amplio posible”. Además, subrayó la importancia de dar espacio a la discusión y al debate de ideas.

“Nos dicen mucho: pongan el nombre del candidato presidencial como si eso fuera a resolver el problema de la unidad. Nosotros creemos que, objetivamente, tenemos que hacer un análisis crítico de lo que está pasando mundialmente con las ultraderechas, que incluso está presente al interior de nuestro país, no solo con José Antonio Kast, sino que también con Johannes Kaiser, quien salió por primera vez a dar una entrevista a medios tradicionales esta semana (…) Él tiene un mecanismo que a mí me parece muy interesante, que hay que revisar, donde tiene alta adhesión con ciertas ideas que ponen en riesgo la democracia, que ponen en riesgo ciertos principios mínimos, y eso hay que tratarlo con responsabilidad”, argumentó.

Desde su perspectiva, el ‘todos contra la derecha’ se agotó, porque también hay “un avance de muchas ideas donde la gente requiere y vive contradicciones”.