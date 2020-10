Más allá de los costos económicos que tiene la pandemia causada por el COVID-19, las restricciones de movimiento y el distanciamiento físico impuesto para frenar su avance también han causado un deterioro en la salud mental de las personas.

Chile no ha estado ajeno a esta realidad, la cual se ha visto potenciada por el contexto del país previo a la crisis. En conversación con CNN Chile, la psicóloga e investigadora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP), Mariane Krause, comentó esta situación y algunos estudios al respecto.

La Encuesta Nacional Bicentenario reveló que el 21% de las mujeres encuestadas ha presentado problemas de salud mental. “Desde antes los índices de las mujeres, en particular respecto a la depresión, han sido muchísimos más altos que en los hombres”, manifestó Krause.

“En el contexto de pandemia esto se ha visto exacerbado (…) sobre todo las que están en la etapa de crianza, ya que tienen una triple carga: laboral, de crianza, más una distribución inequitativa respecto a los roles de género”, detalló.

La psicóloga explicó que esta es una realidad histórica ya que guarda relación “con la sobrecarga que han tenido en el pasado y esto implica cambios profundos en la sociedad chilena, no solamente en el contexto más público, sino que también dentro de los hogares”.

A nivel general, el 15% de los consultados presentó problemas respecto a su mental, lo cual respondería, de acuerdo con Krause, “a ciertas características de nuestra sociedad, relacionadas con la inequidad. Si miramos en que tramos de ingreso se concentran los problemas de salud mental, estos son en los tramos de ingresos menores”.

“Las personas que tienen carencias materiales también están teniendo muchos problemas de salud mental. Hay una relación entre esas dos variables y eso es muy importante de tener en cuenta, ya que la depresión y muchos otros trastornos no son un problema solamente psicológico, sino que también son un problema social del que tenemos que hacernos cargo como país“, enfatizó.

En cuanto al manejo del Estado respecto a este tema, la investigadora afirmó que si bien ahora está en la palestra, “al principio no fue tomada en cuenta. No se tomaron en cuenta qué condiciones necesitaban las personas para no sufrir los trastornos que estamos viendo que son producto de la pandemia”.