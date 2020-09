Las recientes cifras de COVID-19 en Chile han preocupado a la población, luego que en los últimos dos días se registraran más de 2 mil casos nuevos.

Según el reporte de este sábado, el Ministerio de Salud contabilizó 2.109 contagios en las últimas 24 horas. Ante esto, nace la inquietud de una posible segunda ola en las próximas semanas.

En conversación con CHV Noticias y CNN Chile, el médico emergenciólogo de la Universidad de Chile, doctor Yuc Ramón Kong, aseguró que el panorama actual “no es tan llamativo, ya que la estrategia del gobierno es convivir con el virus y traer alta tasa de contagio”.

“En ningún momento se ha privilegiado que no se contagie nuestra población, por lo tanto son resultados de acuerdo a la estrategia”, subrayó.

Kong también criticó que la flexibilización de las medidas durante las Fiestas Patrias. “Si del estamento médico hubiera dependido, no hubiésemos apostado por esto de ir a hacer las Fiestas Patrias y estar en televisión en cadena nacional cómo todos celebraban con un asaíto”, dijo.

“Se vivió un asunto como si hubiésemos estado en normalidad, como si el virus ya no hubiera existido. Ese mensaje comunicacional ha sido terrible y seguirá siendo terrible porque las consecuencias las vamos a tener en dos semanas más“, agregó.

Por otra parte, también acusó de centralismo en el análisis de la pandemia por parte del gobierno: “la RM está por debajo de un 80% de ocupación de camas UCI, cuando la cuarta y sexta región están por sobre el 82%. Eso no se hace en detalle y no se pone el acento en las regiones que están pasando por una situación más álgida. Pareciera que todo gira en torno a Santiago, pero hoy día el desastre en Punta Arenas y Magallanes es algo que no se ha podido controlar“.

En la misma línea sostuvo que “los indicadores de cierre no están claros y no sabemos cuándo en cualquier minuto esto se puede nos va a descontrolar”.