En conversación con Influyentes de CNN Chile, la rectora de la Universidad Santo Tomás, María Olivia Recart, profundizó sobre los cambios que está viviendo actualmente la educación en general y cómo se están adaptando las instituciones técnicas y universitarias para afrontar las variaciones que ha traído la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, dijo que “parte de la modalidad online llegó para quedarse”, aunque según ella, es fundamental la experiencia de asistir presencialmente a clases. “En el futuro va a haber un blended learning”, aseguró, puntualizando en que se producirá una mezcla entre el mundo presencial y la oferta remota.

Recart afirma que “el futuro va a venir con la vacuna y de forma optimista, eso es el próximo semestre del 2021. Ahí es cuando empieza el cambio de las universidades”, las que de acuerdo a sus declaraciones, “necesitaban un remezón como este”. Esto, porque le permitió a la educación superior tener la oportunidad para generar cambios y cuestionarse la forma de evaluación.

“A los seres humanos nos cuesta cambiar, pero me saco el sombrero con los académicos que han hecho un cambio sobre la marcha. Hay ventajas y desventajas en el mundo online, pero la sabiduría está en quedarse en las ventajas”, sostuvo.

“La academia es una especie de mundo protegido, en donde debemos preguntarnos cuál es la interacción con el mundo real, que está cambiando mucho más rápido que nosotros”, indicó.

Sobre la participación estudiantil durante las clases a distancia, la rectora estableció que “se pierde la humanidad”, ya que se desaprovecha “la experiencia intangible que rodea al mundo universitario”. Sin embargo, adelantó que sería posible que los alumnos asistan a sus casas de estudio durante este año, no necesariamente a clases, sino que a las salas de computación o bibliotecas.

Por otro lado, se refirió a la falta de internet o elementos tecnológicos de los estudiantes: “Se nos está quedando gente atrás, entonces la pregunta es ¿cómo nivelamos?”.

“Hay que hacer un esfuerzo. Los alumnos de primer año son una prioridad en el caso de las universidades. Es caso a caso, no hay una regla. Hay que ser flexibles y adaptables, pero resguardando la salud de los alumnos y profesores”, enfatiza Recart.

Respecto a los problemas económicos de algunos de los estudiantes, la directiva expresó que “hay un mundo entero que dejó de tener ingresos”. “Todas las universidades hemos hecho lo mismo. Hemos hecho políticas de repactación, hemos dado becas, computadores. Lo que se puede hacer. Y vamos a terminar el año con déficit”, declaró.

Asimismo, enfatizó en la importancia de la experiencia por sobre los estudios universitarios. “Ese mundo está por venir”, dijo.

Finalmente, consultada por la diversidad de género en el CRUCh, señaló que “no me desconcierta, pero me pellizco, porque no me puedo dejar de sorprender. El sesgo inconsciente del club tiene que terminarse y la forma de hacerlo es sumándose”.