Senadora Gatica sobre los insultos de Omar Sabat en audio filtrado: “Me molesta el silencio de Evelyn Matthei”

La senadora de RN se refirió al audio filtrado del candidato a gobernador por Los Ríos, quien enfrentará una audiencia de formalización por conducir en estado de ebriedad. En CNN Prime, señaló que la alcaldesa de Providencia fue alertada previamente de la situación de Sabat.

María José Gatica, senadora de Renovación Nacional (RN), se refirió al caso que enfrenta Omar Sabat, candidato a gobernador por Los Ríos respaldado por Chile Vamos, quien enfrentará una audiencia de formalización por conducir bajo estado de ebriedad.

Consultada sobre la filtración de audios en los que fue insultada por Sabat, respondió: “No me ha pedido disculpas, no hemos conversado, no me ha llamado y para mí es bastante fuerte, no me había tocado estar en una polémica de este tipo.”

#CNNPrime | María José Gatica, senadora de RN, se refirió al candidato a gobernador de la UDI, Omar Sabat: “No me ha pedido disculpas, no hemos conversado, no me ha llamado” 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/UgmRgWuEMA — CNN Chile (@CNNChile) September 6, 2024

En cuanto a la comunicación con las directivas de su partido, especialmente con el presidente de RN, Rodrigo Galilea, afirmó que “la UDI se impuso, por ende, había que llevarlo” y agregó que en todo momento manifestó que el gremialismo estaba firme con su candidato, por lo que no había nada más que hacer.

#CNNPrime | María José Gatica se refirió a la filtración del audio de Omar Sabat: “Con antelación coloqué las alertas de todo lo que esto podía significar” 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/c19ZzDpNOg — CNN Chile (@CNNChile) September 6, 2024

Sobre su relación con el partido, comentó que “en estos momentos estoy evaluando si voy a mantener en este caso la militancia o voy a hacer una pausa”, porque “merezco la libertad frente a lo que ha pasado para tomar una decisión de acuerdo con mis principios, valores e ideas sobre a quién voy a apoyar para la elección de gobernador regional.”

La determinación, señaló, será tomada en los próximos días. “Él espera que yo salga, quizá molesta, porque digo cosas que quizá no tengo que decir”, sostuvo Gatica sobre su relación política con Galilea.

#CNNPrime | María José Gatica (RN) comenta si ha recibido disculpas tras la filtración del audio de Omar Sabat: “De la UDI nadie, de la directiva del presidente Rodrigo Galilea tampoco, de Evópoli tampoco” 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/vw62wR7Mvi — CNN Chile (@CNNChile) September 6, 2024

“Me molesta el silencio de Evelyn Matthei”

“No quiero tener un discurso de superioridad moral, porque soy ser humano y puedo cometer muchos errores, puedo tener muchas faltas también, pero creo que aquí tenemos que cuidar las formas, y esas formas se han estado perdiendo”, reflexionó Gatica.

#CNNPrime | María José Gatica, senadora de RN: “Últimamente, he dado opiniones que para el club de Tobby no eran las más acordes” 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/lbbMDDB6EX — CNN Chile (@CNNChile) September 6, 2024

En ese sentido, reiteró que, a pesar de las alertas que colocó en su momento, no se reconoció el error en cuanto al caso del aspirante a la gobernación de Los Ríos.

“Me molesta que no se reconozca el error, me molesta el silencio que ha sido de parte de RN a través de Galilea, me molesta el silencio de la UDI, me molesta el silencio de Evelyn Matthei, candidata presidencial de la UDI, porque ella también fue alertada de la situación que hoy tiene al candidato a gobernador. Pese a eso, ella se prestó para sacarse la foto”, manifestó la senadora de RN.

En esa misma línea, concluyó que la alcaldesa de Providencia puede ser una buena carta presidencial y que la admira bastante. No obstante, “el círculo que la rodea no es el mejor.”