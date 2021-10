Analizando las discusiones que hoy tienen ocupado al Congreso Nacional, entre la acusación constitucional al presidente Sebastián Piñera tras la revelación de los Pandora Papers y la discusión del proyecto que busca revertir el rechazo a candidaturas por parte del Servel, CNN Chile conversó al respecto con la senadora Marcela Sabat (RN).

Específicamente sobre la acusación constitucional al presidente, presentada por la bancada de oposición y los dichos del senador Ossandón, de que no le va a “temblar la mano” a la hora de revisar todos los antecedentes, Sabat sostuvo que “la oposición una vez más se equivoca en cómo enfrenta esta situación, que por supuesto puede encarar muchas preguntas y dudas, pero eso hay que hacerlo en el camino de la justicia”.

Asimismo, añadió que “en esta acusación constitucional creo que lo que se está haciendo es confundir a la ciudadanía respecto de las expectativas que pone sobre la mesa, utilizando un espacio legislativo distinto, porque la acusación no procede en estas circunstancias, entendiendo que esto ocurrió en otro mandato presidencial“.

En su opinión, “esto fue resuelto en altas mesas judiciales, la Corte Suprema resolvió y esto fue investigado” y reiteró que “no tengamos miedo, si hay dudas, que se pongan en la justicia, el canal que debe existir para estos antecedentes”. En ese sentido, manifestó, “si hay que volver a transparentar cierta información, que se haga, que se transparente todo, ese es quizás el llamado a La Moneda, más allá de que las instancias judiciales ya existieron y ya se investigó todo”.

En tanto, frente al proyecto que busca revertir candidaturas rechazadas por el Servel, iniciativa a la que Renovación Nacional no se quiso sumar a pesar de estar respaldada por algunos parlamentarios de la UDI, la senadora manifestó que es un proyecto “hecho a la medida para para ciertas personas que no cumplieron con los requisitos con los cuales debíamos contar todos para poder postular a un cargo”.

En su opinión, “eso no corresponde y la ciudadanía también está cansada de proyectos hechos a la medida”, por el contrario, dijo “están pidiendo legislar rápido” y manifestó que espera que la medida no prospere. “Todos teníamos la jugada clara al momento de enfrentarnos al partido y entendíamos cuáles eran los requisitos básicos para poder entrar a la cancha”, respondió, ante los cuestionamientos de parlamentarios que argumentaron la postura de RN debido a que no se le había rechazado candidaturas.

“Lamentablemente, hubo partidos que no cumplieron con esos requisitos; cuando hay partidos que sí cumplen, ellos dicen ‘perfecto, avancemos'”, señaló la senadora y añadió que “estos son los avances legislativos que tienen nada más que conveniencia para los políticos y que la gente está cansada de escuchar, que son rápidas cuando le convienen a los políticos”.

“Tenemos que hacernos cargo de otras situaciones que tienen que ver con la ciudadanía y con lo que nos están demandando en la calle“, culminó la senadora de Renovación Nacional.