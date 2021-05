La ocupación camas críticas llega al 95%, mientras que este lunes el Ministerio de Salud informó 5.374 casos nuevos y 30 fallecidos debido al COVID-19. Al respecto, el ex ministro Jaime Mañalich, manifestó que según su opinión se está viviendo una eventual tercera ola de la pandemia en el país.

En conversación con CNN Chile, el ex titular de la cartera explicó que “este es un virus que tiene un comportamiento muy estacional, vale decir, es esperable que sea mucho más importante la tasa de infecciones durante los inviernos“, pero que “nosotros tuvimos una suerte de anomalía en este patrón, porque durante nuestro verano se introdujo desde Brasil a nuestro país y a otras partes del mundo, lo que es la variante brasilera (…), y esa variante que es más contagiosa, es responsable de al menos 1 de cada 2 infecciones que hay en Chile hoy“.

Respecto de la vacunación, Mañalich estableció que “hay un poco más de 7 millones que han recibido las dos dosis de alguna vacuna”, pero que “el virus todavía tiene un espacio muy amplio para, como está ocurriendo, contagiar a gente cada vez más joven que todavía no ha completado sus dosis de vacunación”.

Pase de Movilidad

Asimismo, durante el balance COVID-19 se entregaron más detalles sobre el Pase de Movilidad que sería entregado a las personas que completaron el proceso de inoculación, incluyendo los 14 días posteriores a la segunda dosis, y que permitiría una mayor flexibilidad en las restricciones de tránsito en comunas en Cuarentena y Transición.

Sobre esto, Mañalich apuntó a que, según su consideración, en esta medida también “debería incluirse la gente que ha tenido la enfermedad COVID-19 y ha salido adelante, como personas que tienen una inmunidad razonable”, ya que afirmó que “si uno tuvo la enfermedad hace dos meses, la posibilidad que lo transmita es cero”.

Por otro lado, sostuvo que de acuerdo con su relectura de lo informado por el gobierno, “en aquellas regiones donde los números están subiendo de forma importante (…), tal vez no debería implementarse” la medida. Aunque destaca que “todavía hay materia de discusión para afinar los detalles de en qué condiciones puede utilizarse este pase”.

Sin embargo, enfatizó en que éste no significa de por sí una reactivación del rubro gastronómico. “Les rogaría estos minutos para quitarles la alegría”, dijo, porque “lo que se ha señalado estrictamente es que los vacunados que hayan recibido las dos dosis de vacuna, podrán movilizarse en sitios públicos en comunas en cuarentena o confinamiento, u otras restricciones entre comunas”.

Entre otras cosas, el ex secretario de Estado dijo que “tenemos que tener conciencia que se ha hecho una restricción de libertades para limitar la expansión del virus. Las personas que están vacunadas tienen una probabilidad ínfima de ser agentes de contagio, y en ese contexto, mantenerlos en restricciones que incluso atentan contra la Constitución, no parece algo prudente. Pero creo que esto no se debe leer más allá”.

Toque de queda

En medio de la discusión sobre la utilidad toque de queda, Mañalich expresó que “no soy partidario de mantener el toque de queda. Incluso dudo de la prudencia de mantener el Estado de Excepción”.

“Es distinto a la necesidad de mantener un control muy estricto de reuniones donde hay mucha gente donde no se respeta la distancia, donde hay en un departamento con 30 ó 40 personas, no hay mascarilla, hay ruido”, dijo.

Por tanto, “en ese sentido, creo que el esfuerzo de control sanitario, no en manos de las Fuerzas Armadas sino que en Carabineros y el Ministerio de Salud, debe estar focalizado en ese riesgo y para eso no se necesita toque de queda”, concluyó.

Clínica Las Condes

Este lunes también se dio a conocer la querella presentada por la administración de la Clínica Las Condes (CLC) contra el gerente de la entidad por haber recibido demasiados pacientes de Fonasa para la atención del COVID-19. Al ser consultado sobre ello, Mañalich declaró que “hay un error”.

“Aquí se integró mediante un decreto a toda la red asistencial bajo un solo gobierno y que es la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y los pacientes eran derivados a las distintas instituciones en base a ese mandato porque no se podía aceptar que alguien no tuviera acceso a un ventilador mecánico independiente de su previsión”, indicó.

“No tengo idea del sentido de esta acción que claramente violenta el sentido común, la solidaridad que la mayoría de las instituciones de salud han mostrado”, aseveró. Por lo mismo, destacó que “no me parece correcto” y “supongo que esa querella no va a prosperar”.

Finalmente, manifestó que “esta integración en una red única de salud, es algo que tiene que mantenerse para manejar las consecuencias de la pandemia que son mucho mas allá que la afectación por COVID”, apuntando a los padecimientos no descubiertos como cánceres o pacientes con VIH, y que no han recibido atención médica adecuada durante la pandemia.