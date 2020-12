Este sábado se llevarán a cabo las elecciones internas de la Unión Demócrata Independiente (UDI), donde elegirán a la nueva directiva, luego que la actual, al mando de la senadora Jaqueline Van Rysselberghe, cumpliera su periodo al mando del partido.

Al respecto, el diputado y candidato a la presidencia de la UDI, Javier Macaya, expresó en CNN Chile que “hay continuidad y cambios en esta elección”, argumentando que la lista del ex ministro del Interior, Víctor Pérez, es una continuidad del mandato de la actual timonel, pero “se necesita un nuevo liderazgo”.

“Se juega el futuro, la renovación, la capacidad de la UDI de reconectarse y volver a ser un actor influyente, más que un dique de contención de lo que está pasando en el mundo”, agregó el parlamentario, señalando que “la UDI ha ido perdiendo prestigio, influencia y protagonismo en los debates de un país que ha ido cambiando”.

En ese contexto, el legislador dio el ejemplo del proyecto de retiro de fondos previsionales. “Yo no tengo ninguna duda que si desde la UDI hubiese nacido con más fuerza una propuesta en materia de pensiones, hubiésemos tenido una capacidad distinta de responder a esto que nos pasó por encima del dique y lo rompió”, sentenció.

Asimismo, aprobó que tanto Evelyn Matthei como Joaquín Lavín vayan a la primaria presidencial de Chile Vamos, calificando a ambos como “muy buenos” candidatos y agregando que “es un privilegio, en el momento que está Chile, que ambos estén bien posicionados”.

En tanto, se mostró a favor de elegir al ganador a través de una primaria abierta, la que describió como “un buen mecanismo”. “Es lo más democrático y participativo”, indicó.

Por otro lado, tuvo palabras para las declaraciones de Felipe Guevara, quien tras la quema de cuatro buses del Transantiago en Estación Central dijo que “fueron graves atropellos a los DD.HH. por parte de delincuentes”.

Aunque el parlamentario admitió que no escuchó los dichos del intendente metropolitano y que desconoce el hecho, dijo que “si se trató de una quema de buses que no afectó a ninguna persona en particular, obviamente no es una violación a los derechos fundamentales”.