El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, fue el primero en someterse a las preguntas del panel de Tolerancia Cero, en donde abordó el contexto actual del país con la pandemia y su posición para las elecciones presidenciales de 2021.

Hace más de 20 años, el jefe comunal fue candidato presidencial en una estrecha votación en la que fue superado por Ricardo Lagos. Hoy, sigue apareciendo en las encuestas como un posible aspirante a La Moneda.

En ese sentido, el jefe comunal se definió como un socialdemócrata y expresó que “creo que Chile necesita un gobierno de centro”. Asimismo, insistió en la necesidad de generar consensos para lograr avanzar en las solicitudes de la ciudadanía. “La gente en Chile quiere acuerdos”, puntualizó.

Lee también: Vlado Mirosevic y posible postulación de Beatriz Sánchez a La Moneda: “A todos nos gustaría que ella fuera la candidata”

“Más allá de que un presidente de Chile en el futuro va a ser elegido por una mayoría, el futuro gobierno encabezado por esa persona tiene que tener una mirada de país mucho más amplia, tiene que incorporar muchos más sectores de los que han incorporado hasta ahora, para que lo que ahí se proponga pueda ser aprobado, porque si no vamos a seguir en la misma trampa de siempre”.

Sin embargo, indicó que su postura por el Apruebo no busca ganar votos para ser candidato presidencial en el futuro. Es más, enfatizó que sus pensamientos responden a su evolución y a la evolución de la sociedad chilena.

“Yo no estoy tratando de conquistar ningún voto con esto, ni estoy tratando de hablar de gobernar en el futuro. Quizás, lo que yo planteo es que si no hubiera sido alcalde, a lo mejor no habría tenido una lectura de los cambios que ha habido en la sociedad”, afirmó.

Lee también: “No era imposible cumplir el protocolo”: El debate en Tolerancia Cero por el actuar de Carabineros en Caso Gatica

“A mí me han tocado muchas cosas en la vida. Ganar, perder, estar arriba, estar abajo. No me compro los cuentos de estar hoy día como ustedes dicen ‘invitaron a la persona que está mejor dentro de Chile Vamos’. No me compro esos cuentos, pueden cambiar mañana”, sentenció.