Lagos Weber en contra de levantar el secreto del Informe Valech: “Muchos testimonios solo se dieron porque estaba ese resguardo”

En conversación con CNN Chile Radio, el senador del PPD señaló que “cada una de las personas que concurrió voluntariamente a dar testimonio (…) tiene el derecho, si quieren, de hacerlo público en cualquier momento”.

Este lunes, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) cuestionó la indicación anunciada por el Gobierno para levantar el secreto del Informe Valech.

La noticia fue dada por el presidente Gabriel Boric en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

“Esta información hasta ahora ha estado bajo reserva. Incluso para los familiares. Son relatos que forman parte del Chile que fuimos. Y nos enseñan también el Chile que queremos ser”, dijo el presidente en ese entonces.

¿Qué dijo Lagos Weber?

En conversación con CNN Chile Radio, el senador Lagos criticó la medida que busca levantar el secreto de los documentos, testimonios y antecedentes del Informe Valech, permitiendo el acceso por parte de los tribunales de justicia y el Plan Nacional de Búsqueda.

“Cada una de las personas que concurrió voluntariamente a dar testimonio sobre la forma en que fue violentada, torturada, ultrajada, violada, por el Estado chileno tiene el derecho, si quieren, de hacerlo público en cualquier momento, sin pedirle permiso a nadie”, partió señalando.

#CNNChileRadio | Senador Ricardo Lagos Weber (PPD): “Levantar el secreto del Informe Valech a mí no me parece (…). Muchos testimonios solo fueron dados porque estaba el secreto de 50 años” 📡 Sigue la señal en https://t.co/AIuGjCAn9y pic.twitter.com/zbE66TNNDW — CNN Chile (@CNNChile) September 2, 2024

En esta línea, el parlamentario sostuvo que muchos testimonios solamente fueron dados porque “estaba ese resguardo del secreto de 50 años”. “Hay mujeres, familias, hombres que dicen ‘yo esto lo quiero decir, pero no quiero que lo sepa ni mi hijo ni mis nietos, los que yo viví’”.

“Levantar el secreto a mí no me parece (…). Lo responsable de mi parte, dada la posición que tengo, sería sentarme a conversar con el Ejecutivo y que me expliquen bien cómo operaría este sistema y ver si se vulnera o no el principio de buena fe que tuvieron quienes dieron su testimonio”, complementó.

El senador dijo compartir el objetivo que persigue gobierno con esta acción, que es hacer justicia y esclarecer hechos, pero que su resguardo es “cómo hacemos eso sin vulnerar el secreto”. “Yo entiendo que lo que buscan es que vayamos a estos testimonios donde puede haber información, que se pueda conectar con otra información y hacer una historia completa”.