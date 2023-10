En entrevista con CNN Chile, la nadadora más exitosa de todos los tiempos, Kristel Köbrich, compartió lo que fueron sus inicios en la disciplina, sus aciertos, derrotas y su increíble participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

En conversación con Federico Molina, la “cobra” como es apodada, recordó su comienzo en la natación de la mano de su entrenador, el cordobés Daniel Garimaldi.

“Era todo nuevo. Aunque hoy me siguen apareciendo sensaciones nuevas y emociones nuevas, en el 2003 también, era todo nuevo, el protocolo de una premiación nueva, una villa panamericana también era nuevo, la contención del equipo era nueva, entonces fueron momentos súper lindos en los cuales yo pude aprender (…) era la única mujer que iba de natación, entonces ese 2003 fue de mucho aprendizaje y cuando lo veo hoy después de 20 años también“, sinceró.

20 años más tarde, Köbrich aseguró que “yo sigo aprendiendo, sigo escuchando, sigo observando y eso a mí me encanta porque significa que estoy dispuesta a permitirme nuevas sensaciones, a aprender de nuevo, a escuchar, a ser mejor deportista, mejor persona”.

“Es un privilegio poder seguir haciendo lo que me gusta, poder ser parte de esta delegación, poder estar acá en un Panamericano en casa”, manifestó.

“Yo sabía que acá estaba estancada”

A la corta edad de 18 años, Köbrich se radicó en Argentina para dedicarse totalmente a la disciplina, lugar donde fue acogida por su entrenador Daniel Garimaldi y su esposa Patricia Alara.

“Uno sabe que es una elección. Yo lo único que quería era terminar el colegio, yo tuve la oportunidad de poder elegir, de irme del Colegio Alemán al Athletic Study Center donde pude terminar los últimos años ahí para abocarme un poco más a la natación. Eso fue un salto importante, y fue algo distinto (…) realmente abocarse a algo que nadie se podía imaginar y literalmente apostar en algo que yo sentía que era porque yo quería, y eso también para mi familia era nuevo para que me entendiera, para que me acompañara, y eso también fue algo súper lindo de crecer, más allá de que hayan sido momentos difíciles o quizás de cuestionamientos o de críticas, no importa qué, pero hubo un cambio”, dijo.

En ese sentido, sinceró que “ese cambio lo hice con un convencimiento de que sabía que yo acá estaba estancada, porque yo sabía que mis rivales tenían otras rutinas que yo no estaba haciendo”.

“Es una elección, es distinto, es diferente, eso lo hace único, pero entendiendo que es algo que estoy eligiendo y tiene un porqué y un para qué. (…) de verdad que ha sido una trayectoria bien sólida, única, que sigo eligiendo porque para mí es un honor y un privilegio, pero también es una responsabilidad“, agregó.

Santiago 2023

Tras su notable participación en Santiago 2023, donde se quedó con la medalla de plata en la prueba de 1500 metros libres, la deportista dice sentirse “muy feliz y agradecida” del apoyo hacia su figura y legado.

“Hoy estoy viviendo este legado que es muy lindo y que va a dejar un montón para poder potenciar, para masificar, para que la cultura (del deporte) sea distinta. Se están llenando todos los estadios, nos están siguiendo, se está diciendo cuando hay entradas y se acaban de nuevo (…) ha sido un proceso muy lindo. Siempre me he sentido muy feliz y muy agradecida, lo que pasa es que ayer fue como más palpable y eso fue un momento muy lindo, por eso yo estaba como emocionada (…) estando en la premiación, viendo la bandera de Chile y a tu familia (…) eso es impagable“, expresó.

Finalmente, aconsejó a todos los niños, niñas y adolescentes que siguen las competencias del certamen. “Que disfruten, que elijan y que vivan. Acá no es el tema del alto rendimiento, es el tema del deporte, como nos une, como lo podemos disfrutar, como podemos acompañarlo y eso es lo que queremos nosotros como Team Chile. Ojalá que podamos dejar una huella distinta ahora”, concluyó.