El el ex intendente de La Araucanía Andrés Jouannet conversó con CNN Chile sobre el opertativo de la Policía de Investigaciones del pasado jueves en el marco de un allanamiento en la comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla, que terminó con con siete funcionarios heridos y uno fallecido.

Sobre el conflicto en La Araucanía, el militante de la Democracia Cristiana aseguró que “este es un tema complejo, lo hemos señalado hace bastante tiempo. Uno tiene que tratar de mirar las cifras para ver qué ha ido pasando con esto. No hay que olvidar que el actual presidente antes de asumir el cargo dijo que iba a reestablecer el Estado de Derecho en la Región. Y la verdad, si uno analiza las cifras de atentados y muertes, no hay ni siquiera proporcionalidad”.

“Desde que asumió el Gobierno, han muerto ocho personas a lo menos vinculado a temas de la violencia rural: Camilo Catrillanca, Jorge Maulén, Juan Barrios, Moisés Orellana, Pedro Cabrera, el carabinero Eugenio Nain, ayer fallecieron Orwell Casanova y Alberto Morales. A mí esto me parece extremadamente grave. Y lo más grave que me parece es que creo que el Gobierno no tiene política de Estado para enfrentar esta situación y no la ha tenido nunca”, señaló.

En la misma línea, el otrora intendente dijo que “a mí me parece que lo que hay en La Araucanía es hoy día una situación al más estilo del Far West (Viejo Oeste), y esto no lo digo por decirlo, estamos al nivel del Far West porque aquí el Estado está reducido a su mínima expresión. Las autoridades no ejercen sus facultades como corresponde. Porque tenemos intendentes que tienen agenda propia, los parlamentarios también por su lado no aprueban leyes que favorecen también el que se reduzca la delincuencia”.

“Tenemos un problema con la deslegitimación de los Carabineros. Ellos lamentablemente se han ido deslegitimando, donde también la clase política y la elite política tienen una responsabilidad junto a los propios Carabineros, pero por otra parte falta gestión y proactividad”, apuntó.

Al ser consultado por cuáles serían las medidas adecuadas para abordar el conflicto, Jouannet afirmó que “hay que intervenir aquellos sectores donde efectivamente hoy día hay alto poder de fuego, porque hay armas claramente, y naturalmente hoy día estamos hablando de marihuana y de otro tipo de drogas. Eso se interviene y para eso hay que hacer política pública, pero hay que atreverse. El problema según mi impresión es que el Gobierno no se ha atrevido y esto ha ido escalando”.

En relación al allanamiento que terminó con un funcionario fallecido, el ex intendente aseguró que “cuando uno va a hacer un operativo, de partida la gente que trabaja ahí, en el operativo, tiene que conocer un poco el terreno. Yo no puedo criticar la forma en cómo lo hicieron, porque no la conozco, pero naturalmente si yo voy a trabajar con equipos debe ser gente que estaba ahí. Y uno por otra parte les daba respaldo político. El Gobierno no ha tenido nunca una política para La Araucanía”, indicó.