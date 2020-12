El senador José Miguel Insulza se refirió a la postura del Partido Socialista (PS), que analiza cuál será la mejor opción de candidato de cara a las elecciones presidenciales del 2021.

Al respecto, respaldó el apoyo de la ex presidenta Michele Bachelet a Paula Narváez y descartó que se trate de un conflicto interno. “Es una simple propuesta”, señaló en entrevista con CNN Chile.

“Yo me pronuncio sobre las cosas que me atañen y esta candidatura no tiene que ver conmigo”, agregó el parlamentario, indicando que no quiere discutir candidaturas hasta que el PS decida cuál será la forma de elegir al candidato.

En ese contexto, apuntó a primarias abiertas con garantías para todos y todas. “Si se hace igual que la vez anterior, no cuenten conmigo para eso”, advirtió. “Repetir ese error sería muy grave”, condenó en referencia a no hacer primarias en el partido.

Asimismo, reconoció que optaría por levantar a un solo candidato presidencial de la izquierda democrática y “si se negocia algo más amplio, que sea muy claro cuáles son los términos con los que se tome la decisión”. “Tenemos que ganar para un proyecto socialdemócrata”, puntualizó.

“Las cosas están muy caldeadas. Es muy duro lo que está pasando”, afirmó el legislador, lamentando que hay candidatos que han recibido injurias a través de redes sociales.

Por otro lado, tuvo palabras para los efectos de la división al interior de la oposición en la Convención Constitucional. “Me gustaría que hubiera una sola lista de oposición y sino, al menos dos máximo, una del PC, Regionalistas y lo que queda del FA y otra de la Unidad Constituyente”, enfatizó.

“Yo quisiera dos listas, pero creo que lo más realista es aspirar a tres, dos de oposición y una de gobierno y eso ya daría un resultado negativo”, cerró.