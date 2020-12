Los partidos de Chile Vamos siguen trabajando para presentar a sus candidatos presidenciales y esta jornada el PRI ya proclamó a Mario Desbordes (RN) como su opción.

En conversación con CNN Chile, el ex ministro de Defensa, respaldó al senador Manuel José Ossandón, quien este martes descartó haber bajado su candidatura presidencial para apoyarlo.

La información publicada en la portada de este medio es completamente falsa. Hoy lo único que me ocupa es mi trabajo en el Senado. Quienes definen las candidaturas son las chilenas y chilenos, no un diario. No estoy en campaña ni he entregado apoyo a nadie. pic.twitter.com/ut5NqJEedP — Manuel José Ossandón (@mjossandon) December 29, 2020

La ex autoridad señaló que “yo estoy trabajando con él hace mucho rato, compartimos ideales, puntos de vista, esta lógica de una derecha social que tenga conceptos que habían sido desterrados de la derecha, como la solidaridad, son cosas que hemos trabajando por años”.

Sin embargo, confirmó que “compartimos la misma vertiente, pero no hemos hablado de que él me vaya a dar apoyos públicos todavía, me sorprendió verlo en el diario”.

Con respecto a la definición de Renovación Nacional, Desbordes indicó que, más allá de los apoyos parlamentarios que han concitado figuras como Sebastián Sichel, “son los consejeros del partido los que deciden quién es el candidato del partido”.

“Esto se ve en el consejo general, esto históricamente ha sido así. Sebastián Piñera, Andrés Allamand, etc. Y por lo tanto el 23 de enero se va a saber quién es el candidato de Renovación Nacional y quién cuenta con el apoyo mayoritario de este partido para ir a la primaria de Chile Vamos”, dijo.

En la misma línea, el ex presidente de RN afirmó que “no sé si soy el candidato de la derecha social, pero sí represento a ese sector que quiere incorporar ideas en la centroderecha que tienen que ver, además, con el ideario histórico del sector”.

“Hay gente que dice ‘esto nuevo’ y no, para nada, esto es lo que había antes del ’73, donde se reivindicaba la economía social de mercado como el centro del pensamiento, la solidaridad, la subsidiaridad bien entendida“, añadió.

Finalmente, el parlamentario afirmó que “voy a trabajar lealmente con el resto de los candidatos para que el que gane tenga el apoyo del resto de los que estamos trabajando en esa primaria y todos juntos logremos un nuevo gobierno de Chile Vamos”.