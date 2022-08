El artista de datos, Jer Thorp, tiene una vasta experiencia en genética y se ha dedicado a explorar los múltiples límites entre la ciencia, los datos, el arte y la cultura.

Gracias a su singular técnica, creó el reconocido memorial a las víctimas del atentado a las torres gemelas ocurrido en Nueva York, Estados Unidos, en 2001. Así, su trabajo se ha exhibido en Europa, Asia, América del Norte y América del Sur.

En conversación con Divergentes, Thorp ahondó la relación de la humanidad y los datos, como estos son adquiridos mediante nuestros teléfonos inteligentes, las cámaras que nos rodean y los computadores que utilizamos. Temática analizada en su libro “Living in Data: A citizen ‘s Guide to a Better Information Future”.

Lee también: Donna Strickland: “Necesitamos a la ciencia trabajando en todo tipo de aspecto para seguir ayudando al mundo”

#DivergentesCNN | Jer Thorp (@blprnt): “Soy un artista de datos y pienso en las preguntas sobre cómo podemos tener una mejor relación con la data en el futuro”. pic.twitter.com/G1P2sQL3cA — CNN Chile (@CNNChile) August 27, 2022

“Si vivo en los datos, ¿Cuáles son mis derechos o cuáles son mis responsabilidades? El libro trata sobre cómo debiese ser un ciudadano de los datos”.

El artista detalló que como ciudadanos debemos estar profundamente comprometidos, y la mejor manera de hacerlo es “hacer los datos más participativos”.

Lee también: Andrés Jordán y la importancia de la tecnología para la astronomía: “Nos permite hacer cosas que parecían imposibles”

“Los datos no existirían sin los humanos, es un artefacto humano, nosotros somos quienes lo crearon (…). No creo que haya algo que esté cambiando más nuestras vidas que los datos y los sistemas que hemos construido en torno a eso”, agregó.

Asimismo, indicó que cada uno debemos entender cómo podemos ser más humanos, especialmente en la forma en que empleamos los datos.