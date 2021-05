Este jueves, en un nuevo balance del COVID-19, el Ministerio de Salud informó la cuarta cifra más alta en lo que va de la pandemia en Chile, con 8.117 casos nuevos en medio del plan de vacunación y la implementación del Pase de Movilidad.

Respecto de esta situación, la doctora Jeanette Vega, asesora de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ex subsecretaria de Salud Pública, explicó en CNN Chile que “la vacunación lo que hace es proteger a las personas que están vacunadas, pero no disminuye la circulación del virus”.

Por tanto, “la vacuna per se no va a disminuir los casos, en el sentido de que sigue la transmisión. Aquellos que no están vacunados van a seguir siendo casos. Lo que hace la vacuna es que evita los casos graves, la probabilidad de muerte, y a la persona vacunada la protege”, añadió.

Pase de Movilidad

Este miércoles entró en vigencia el Pase de Movilidad, ampliamente criticado por expertos en salud, que permite una flexibilización de tránsito para aquellas personas que han cumplido con el proceso de inoculación (dos dosis más 14 días posteriores) y que puede ser usado para movilizarse en comunas en Cuarentena o Transición, además de viajes interregionales a comunas en Fase 2 o superior.

Sobre esta medida, Vega indicó que el impacto del pase es que “va a aumentar la circulación entre ciudades y entre regiones, y eso puede significar que volvamos a expandir la epidemia que en estos momentos está focalizada en el área sur y en la metropolitana”.

Pero esto se suma al “problema de fondo”, que según dijo corresponde a que “las cuarentenas no cumplen, porque la manera en que están diseñadas lo hace imposible. Por eso hemos dicho que el Plan Paso a Paso, hay que sentarse con tranquilidad con los expertos, y rediseñarlo“.

Todo esto, “para que se permitan actividades de bajo riesgo como estar en ambientes abiertos, hacer ejercicio, permitir que los niños salgan probablemente después de almuerzo y que haya otro espacio en la tarde. Pero cerrar otras cosas que es evidente que no pueden seguir abiertas. Abramos las ferias que están al aire libre, pero cerremos los malls“, enfatizó.

Por otro lado, hizo un llamado a que se inicie la vacunación de niños “lo antes posible”, ya que “lo que necesitamos, y desafortunadamente necesitamos que ocurra globalmente, es que para que esta pandemia se acabe, tengamos la gran mayoría de la población del planeta vacunada“.

Ministro Paris

Durante el reporte del Minsal, el ministro Enrique Paris fue enfático en defender las medidas adoptadas por las autoridades pese al aumento de contagios. Incluso hizo un llamado a los adultos mayores, “aquellos que tienen las dos vacunas, salgan a la calle, abracen a sus nietos, siéntanse queridos porque se lo merecen”, dijo.

Sobre esta afirmación, Vega manifestó que “tenemos un problema de comunicación de riesgo”, planteando que “esto no es una batalla; aquí salimos todos o no sale nadie“.

“Entiendo que pueda estar sobrepasado, pero eso no aporta. No aportan los enojos y las rabietas”, afirmó, destacando que los adultos mayores que están inoculados “pueden ver a sus nietos, sin duda, pero cuidándose con los mismos cuidados que hemos dicho”, como el uso de mascarilla, distanciamiento físico y lavado de manos.

“Yo diría tranquilidad. Aquí no hay nadie que espere que le vaya mal a nadie. La salud hay que separarla de la contingencia política“, sentenció.