Esta semana los ministros Rodrigo Delgado y Karla Rubilar, de las carteras del Interior y Desarrollo Social respectivamente, viajaron al norte país luego que el Gobierno anunciara una serie de medidas para resolver la crisis migratoria en la zona.

Para profundizar más en este tema, CNN Chile conversó con el alcalde de la comuna de Colchane, Javier García, quien aclaró que solo se realizó una reunión informativa con las autoridades de gobierno.

“Lamentablemente no fue una reunión de coordinación, porque viajaron a Colchane sin avisarle a la municipalidad ni a los pobladores. Solo recibimos la invitación para una reunión informativa en Iquique, donde se nos informó las medidas que el gobierno, de forma unilateral, pretende implementar en la zona”, criticó.

A pesar de eso, aseguró que le entregó al ministro Delgado una serie de medidas que deberían implementar para abordar la situación que se vive en el lugar. “Le hice saber que era necesario partir de la base de contar con representantes del gobierno que gocen con credibilidad. No se descarta realizar acciones legales, de nuestra parte, ya que no se nos consultó a la comunidad de Colchane en la implementación de las 21 medidas”, aseguró.

Respecto a las razones de porque no se reunieron con ellos, el alcalde expresó que “las cosas se hacen de frente y con la verdad, y en ese sentido creo que se carece por parte de gobierno de ese tipo de actos. Siempre hemos estado para conversar y coordinar trabajos para solucionar este fenómeno”.

“El presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos señaló que no aceptarán la instalación de un refugio o alberge en la comuna. Ya que las condiciones del clima no son favorables, no se cuenta con servicios básicos ni red de alcantarillado. Cuando no toda la comuna cuenta con iluminación las 24 horas, la oscuridad permite que se generen estos actos delictivos que ya son frecuentes en la zona”, agregó.

También, aseguró que la situación de inseguridad que se vive en la zona “no va a parar, ya que no existe vigilancia permanente que impida que las personas del refugio salgan y empiecen a deambular por las calles. Tampoco existen supermercados para que 200 personas puedan adquirir productos, y eso los lleva a realizar actos reprochables”.

Además, explicó que la cantidad de inmigrantes que han entrado a la comuna casi se ha duplicado en los últimos meses y que desde el municipio planean realizar una reparación a los vecinos.

“Hemos visto un aumento significativo en los últimos meses, sobre todo en el mes de septiembre. Ya que en agosto atendimos a 646 migrantes en nuestro consultorio. Y solo en el mes de septiembre atendimos a 1114 migrantes. De todas maneras, en la reunión informativa con el ministro, que debió hacerse hace muchos meses atrás, se le entregó un informe detallado de las acciones mínimas por parte del municipio, donde también implica la reparación de los daños ocasionados a las familias“, sostuvo.

Sin embargo, recalcó que se encuentran abandonados por el gobierno y que no existe una voluntad de solucionar el problema. “Lamentablemente después de la reunión no se dio ninguna respuesta, en ese sentido creemos que no hay voluntad política de mitigar las consecuencias que esto trae a Colchane, y que nos deja en el mismo abandono que hemos estado en más de un año, enfrentado de manera autónoma esta situación”, concluyó.