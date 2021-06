El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, comentó en Tolerancia Cero el actuar del Ejecutivo respecto a las ayudas sociales en la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19.

La panelista de Tolerancia Cero, Macarena Lescornez, preguntó al ministro por qué el gobierno ha llegado “15 meses después, quitando los ahorros previsionales (…) entonces plantearlo como que ‘lo entendimos’, es bien tarde”.

Al respecto, el secretario general de gobierno le indicó a Lescornez que “hay un problema en tu cálculo”.

“Decir que en Chile no se han entregado ayuda a las familias más vulnerables y a la clase media es faltar a la verdad. Uno puede decir que es insuficiente, que no estábamos preparados, pero el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) partió en mayo del año pasado, no son 15 meses, son 13″, instó el ministro Bellolio.

Asimismo, apuntó a que “de las cosas que hemos ido haciendo, hemos ido ampliando la cobertura, simplificando la postulación y entendiendo una cosa fundamental: buena parte de los chilenos nos felicitábamos a nosotros mismos porque habíamos bajado la pobreza, pero eso significaba por definición que habían inmensas capas de clase media que estaban en torno a la vulnerabilidad con pánico y terror de volver a la pobreza”.

En este punto, el vocero de gobierno argumentó que cuentan con instrumentos para reconocer los sectores donde existe desigualdad y pobreza, pero no así para identificar la clase media.