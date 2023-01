Jaime Andrade, director del liceo Augusto D’Halmar, habló con CNN Chile mientras sigue suspendido de sus funciones debido a que enfrenta 15 denuncias formales ante la Corporación Municipal de Salud y Educación, junto con el Departamento Provincial de Educación Oriente, por haber negado la matrícula a estudiantes del liceo por ser repitentes. En la entrevista ahondó sobre su relación con la Municipalidad de Ñuñoa y expresó que “nos castigan por no salir a calles, por no salir a protestar, por estar trabajando (…) ¿Qué casualidad? Que el colegio que no sale a protestar, que no daña a nadie, que tiene clases todos los días y tiene la mejor asistencia de la comuna” y agregó “me había dicho que quedaba como subdirector hasta febrero de 2024 y la alcaldesa lo firmó (…) ¿Ahora aparece este sumario de qué? Nombraron a personas de afuera y los trabajadores no lo aceptaron, ayer con la retoma tuvieron que nombrar al inspector como director subrogante”.