Este viernes, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a la polémica que envuelve al Liceo Augusto D’Halmar, en la comuna de Ñuñoa, luego de que la alcaldesa Emilia Ríos iniciara un sumario interno contra el director del establecimiento, Jaime Andrade, tras 15 denuncias formales ante la Corporación Municipal de Salud y Educación, junto con el Departamento Provincial de Educación Oriente, por haber negado la matrícula a estudiantes del liceo por ser repitentes.

La Corporación Municipal aseguró que en la semana del 12 de diciembre comenzaron a recibir “numerosos reclamos y denuncias formales por la denegación de derechos a niñas, niños y adolescentes, todos estudiantes”.

Consultado sobre el tema en un punto de prensa, el titular del Mineduc respondió que el asunto “es administración municipal, pero creemos que cualquier acción que vulnere el derecho de un estudiante a pertenecer a una comunidad tiene que ser revisada“.

Lee también: Director de Liceo Augusto D’Halmar: “Como no he dado el respaldo político, me quieren sacar”

El secretario de Estado aprovechó de defender el Sistema de Admisión Escolar (SAE), recalcando que “no podemos volver atrás porque los derechos no se consultan ni se plebiscitan”.

Por su parte, la alcaldesa Ríos dijo anteriormente que “habría habido ofrecimientos de cambiar notas, para que no repitiera ese curso a cambio de que los alumnos se retiraran del establecimiento”, y recalcó que, a pesar de que son acusaciones que se encuentran bajo materia de investigación, se trata una averiguación de “carácter gravísimo”.

En tanto, Andrade, director del liceo, se defendió señalando que “están buscando cualquier pretexto para sacarme y van a seguir porque la alcaldesa no sabe cómo ganarme en el concurso público”.

“Como no he dado el respaldo político, me quieren sacar”, agregó el funcionario que actualmente se encuentra suspendido de sus funciones.