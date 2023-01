El director del Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa, Jaime Andrade, quien tiene una trayectoria de 28 años, está involucrado en un sumario interno que ha provocado que sea suspendido de sus funciones. Tras conocerse el procedimiento, reclamó que se debió a que “no he dado el respaldo político como a ellos les gusta“.

En tanto, la alcaldesa Emilia Ríos, argumentó que el sumario se decidió iniciar producto de dos denuncias ante la Superintendencia de Educación.

Según informó La Tercera, el detonante fue el sumario interno que enfrenta el director Andrade. A pesar de que no ahondó en las razones del mismo, decidió romper el silencio y transparentó su relación con la alcaldesa Emilia Ríos. “Como no he dado el respaldo político como a ellos les gusta, simplemente me quieren sacar después de 28 años como director de este liceo”, aseguró.

Desde su perspectiva, quienes buscan su salida como director del establecimiento aluden a que su gestión no está involucrada con la contingencia política.

En ese sentido, recalcó que “intentan torpemente que profesores, directivos y todo el mundo haga cosas que no corresponden. Les molesta que hagamos educación para la vida, que los niños trabajen, que construyan y que no estén en las calles, que no seamos políticos. Nos llamaban para que los niños hicieran plebiscitos y en cosas como esas se opusieron hasta los apoderados”.

“¿Qué les duele (al municipio) de este colegio? Que no vaya a paros, que no vaya a tomas, que esté en clases, que los niños sean creativos, que seamos el mejor colegio público de Chile, eso les duele”, arremetió.

Y agregó que: “son personas destructivas, les carga que seamos los mejores y yo podría hablar de quiénes son estas personas que no le han ganado nada a nadie”.

El comienzo de las rencillas

El 19 de diciembre de 2022 inició del sumario contra la autoridad del Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa.

Según consignó la Corporación Municipal de Salud y Educación, junto con el Departamento Provincial de Educación Oriente, en la semana del 12 de diciembre comenzaron a recibir “numerosos reclamos y denuncias formales por la denegación de derechos a niñas, niños y adolescentes, todos estudiantes del Liceo Augusto D’Halmar, a quienes se les habría negado la matrícula por ser repitentes por primera vez en el establecimiento”.

Sin embargo, respondió Andrade que “esto se inició porque había apoderados que querían matricularse anticipadamente, cosa que no autoricé, pero hoy todas las personas que reclamaban están matriculadas desde el 26 de diciembre. El colegio ha cumplido con todos los plazos, ha matriculado a todos y tiene aún vacantes”.

Por su parte, la jefa municipal señaló que “lo que estamos haciendo es garantizar el cumplimiento de la ley (…) las personas que denunciaron que no habían tenido la posibilidad de matricularse hoy están en un proceso de matrícula, así como también todos aquellos que estuvieron esperando un cupo por lista de espera”.

Desde la Corporación señalaron que se sumó también “otro tipo de situaciones que, de ser efectivas, son de la máxima gravedad, ya que podría constituirse un delito de falsificación de instrumento público”. En ese punto, la alcaldesa ahondó en la sesión municipal del 21 de diciembre, que varios apoderados fueron citados el pasado 9 de diciembre por el director, en el cual recomendó “cambiarles las notas para que no repitieran (sus hijos), a cambio de que se retiraran del establecimiento”.

Lo anterior fue refutado por Andrade y aseguró que “están buscando cualquier pretexto para sacarme y van a seguir porque la alcaldesa no sabe cómo ganarme en el concurso público. Primero fueron las notas, luego esto, ella habló de cosas corruptas, de notas falsas, ahora están buscando al centro de padres”.

Sin embargo, la alcaldesa Ríos, confirmó que “el sumario se decide iniciar producto de dos denuncias a través de la Superintendencia de Educación y, adicionalmente, denuncias presenciales, que eran consistentes y similares, entonces se decide iniciar un proceso para poder responder tanto a la Superintendencia como a los padres”, dice Ríos.

En ese contexto, la jefa municipal, designó como fiscal investigadora a Carmen Krause, directora del Colegio República de Costa Rica, quien determinó la suspensión de Andrade y que no pudiera ingresar al liceo mientras dure la investigación.

La reacción de la comunidad educativa

El 21 de diciembre docentes, apoderados y estudiantes se manifestaron en el frontis del establecimiento respaldando al director Andrade. De hecho, hasta hoy siguen realizando movilizaciones.

Desde el sindicato del Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa han expresado que el sumario que está en curso tiene “una serie de irregularidades y no se ajusta al debido proceso”, dado que la decisión de no renovar una matrícula para el año siguiente se define en la última semana de diciembre y la suspensión del director se efectuó previo a iniciarse el proceso de evaluación de renovación de matrículas.

En ese sentido, el sindicato agregó que otra situación irregular en la investigación fue que se nombró a una directora subrogante externa “sin respetar la jerarquía institucional de nominar a alguien de la misma institución”.

Luego, al resistirse al nuevo nombramiento de la nueva directora de Educación de la Corporación, Vivianne Alfaro, generó amenazas de sumarios administrativos en contra de los funcionarios que se opusieran al nombramiento, lo cual “dicha situación fue debidamente denunciada a la Inspección del Trabajo”.

A estas acusaciones, la jefa municipal respondió que “nombrar a una persona en el cargo no es un acto irregular ni ilegal” y aseguró que “no se ha despedido ni despedirá a nadie”.