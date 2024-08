Iván Poduje explica el motivo por el que no califica a Virginia Reginato como corrupta: “No ha sido condenada”

En conversación con Tolerancia Cero, el candidato a la alcaldía de Viña del Mar cuestionó duramente las administraciones de Virginia Reginato y de Macarena Ripamonti.

El candidato a alcalde de Viña del Mar, Iván Poduje, se refirió a la situación del municipio y a su evaluación que tiene sobre la actual alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) y sobre su antecesora, Virginia Reginato (UDI).

En diálogo con Tolerancia Cero, el arquitecto fue consultado sobre las administraciones de ambas y el historial de denuncias de corrupción sobre el municipio.

Denuncias de corrupción en la oposición

Al respecto, señaló que “en el caso de Reginato, ella estuvo tres periodos. En uno se hicieron obras muy importantes, un segundo periodo con menos obras y un tercer periodo muy malo. Con corrupción incluida, por cierto. Y hay una persona que está vinculada a una casa del deporte, que está formalizado“.

Posteriormente, Poduje explicó los apoyos que ha logrado y además calificó de corruptos a un grupo de alcaldes UDI. “A mi no me apoya solo Chile Vamos. También Republicanos, también el Partido Social Cristiano, también el Partido Demócratas, también el partido Amarillos. Yo soy de los pocos candidatos que lo apoya Amarillos y Republicanos”, detalló.

A continuación, aseguró que “yo he sido muy crítico con Cathy Barriga. Es más, he sido crítico con el alcalde Olavarría, al cual califico de un alcalde no corrupto porque se salvó y safó. El alcalde de Algarrobo es un sinvegüenza corrupto. Y el alcalde de Buin es otro corrupto. Son todos UDI“.

Consultado por Reginato, señaló que “no ha sido condenada“. Nuevamente consultado sobre si la saca de este lote, aseguró que “por supuesto“.