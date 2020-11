La diputada y jefa de bancada, María José Hoffmann (UDI), analizó la participación que hubo en las recientes elecciones primarias del pasado domingo, asegurando que “nos hubiese gustado una participación más alta, pero fue más alta respecto de la última primera de 2016”.

En conversación con CNN Chile, la parlamentaria agregó que “yo me quedo con un análisis positivo”, ya que “es mucho mejor que decidan las 400 mil personas que participaron y no solo las cúpulas de los partidos”.

De todas maneras, Hoffmann apuntó a que incentivar la participación en estas elecciones corresponde a un “desafío compartido con la ciudadanía, medios de comunicación, partidos políticos y candidatos, quienes tienen que tener mensajes lo suficientemente potentes para convocar a los electores”.

Lee también: Servel responde a críticas tras elecciones primarias: “Hicimos lo que teníamos que hacer”

Primarias

Por otra parte, la diputada se refirió al triunfo de Camila Merino (Evópoli) como candidata del oficialismo a la alcaldía de Vitacura, con un 45% de los votos, sobrepasando a Pablo Zalaquett (21%), quien era el candidato de la UDI.

Frente a esto declaró que “los partidos no pueden obligar a las personas a actuar en contra de sus convicciones”, pese a que asumió que “me hubiese gustado que la ciudadanía apoyara a nuestro candidato”.

Asimismo, confirmó que “me sorprendió la votación”, reflexionando que el triunfo de Merino respondería a una “necesidad importante de liderazgos femeninos”. Sin embargo, agregó que “pensé que iba a ser (un resultado) más estrecho o tenía la ilusión de que ganara Pablo Zalaquett”.

Lee también: Camila Merino derrotó a Zalaquett y Del Real: Será la candidata de Chile Vamos en Vitacura

Retiro de fondos

María José Hoffmann, integrante de la Cámara Baja que en los próximos días deberá votar el proyecto de gobierno por el retiro del 10% de los fondos, apuntó en contra de la reforma constitucional impulsada por parlamentarios calificándola como “inaceptable”.

Por otra parte, la parlamentaria apoyó la decisión del Ejecutivo de acudir al Tribunal Constitucional en el caso de dicha reforma, agregando que incluso “debiera haber ido (al TC) en el primer proyecto del retiro y espero que vaya en todos los proyectos que pasen a llevar las reglas del juego y la actual Constitución”.

En cuanto a la iniciativa del gobierno, indicó que aún está evaluando su posición frente a esto, planteando que “me hubiese gustado que la fuerza del proyecto hubiese estado puesta más en devolver esos recursos más que en cobrarle impuestos“, una indicación que había sido incluida en la iniciativa pero que fue rechazada por las comisiones de Hacienda y Trabajo del Senado.

Lee también: “Si nos saltamos la Constitución y el estado de derecho, sólo vamos a cosechar tormentas”

Finalmente, Hoffmann agregó que “a mí no me preocupa un tercer trámite legislativo, me preocupa que salga bien”, en caso de que el proyecto sea rechazado en la Cámara de Diputadas y Diputadas.

“No porque un proyecto sea popular significa que sea bueno. Yo he votado en contra de los dos retiros, entendiendo la necesidad, entendiendo que el gobierno tiene que implementar políticas públicas que no le llegan a la clase media (…) sigo creyendo que el retiro de tus pensiones está dañando las pensiones futuras”, sentenció la diputada oficialista.