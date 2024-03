Heraldo Muñoz, exministro de Relaciones Exteriores, conversó en Hoy Es Noticia de CNN Chile, se refirió a la polémica frase del embajador argentino en Chile, Jorge Faurie: “Mi país (Argentina) ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer” ante una delegación chilena. En paralelo, Faurie también ignoró al delegado provincial de Los Andes. “Desconocer autoridades a mí me parece algo que no tiene ningún sentido y espero que estas situaciones no vuelvan a ocurrir porque las relaciones entre Chile y Argentina son demasiado importante para ser perjudicadas por situaciones como esta, yo tendería a dar vuelta la página”, señaló, y agregó: “El llamado de atención de Cancillería me parece bien”.