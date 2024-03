“Mi país (Argentina) ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer”.

Esa habría sido una de las frases del embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, a una delegación chilena en Argentina, además de representantes del consulado de Mendoza y el delegado provincial de Los Andes, Cristian Aravena, que en ese momento estaban en el Complejo Los Libertadores.

Según reporta El Mostrador, el incidente llegó a La Moneda, ya que las comitivas presentaron cuatro oficios a la Cancillería. Así, desde la casa de Gobierno habrían solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores adoptar “medidas diplomáticas pertinentes” para evitar este tipo de hechos, evidenciando el malestar de las delegaciones.

El origen del episodio

De acuerdo al citado medio, el hecho tuvo lugar en el lado argentino del Paso Los Libertadores el 15 de marzo, cuando una delegación chilena y una argentina se reunieron en el Área de Control Integrado (ACI), donde trabajan funcionarios de Aduanas de ambos países y también del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile.

Ello, con el objetivo de conocer cómo funciona el Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR), además de trabajar en reducir los tiempos de los transportes de carga que transitan frecuentemente por el paso internacional. Esto último ya que, según Argentina, los controles chilenos demoran la salida de camiones trasandinos hacia nuestro país.

En ese contexto, y en medio de la reunión, las comitivas acusan que, por ejemplo, el embajador Faurie ignoró al delegado provincial de Los Andes, argumentando que el gobierno argentino no reconoce dicho cargo.

“El Estado chileno acostumbra a crear figuras de representación, en especial esta de delegado, ¿qué es eso, qué es un delegado? Nuestro Gobierno no reconoce tal cargo y no le atribuye ninguna importancia ni validez a la misma”, es lo que habría dicho.

Más tarde, en otra instancia donde se reunieron las mismas autoridades, aunque esta vez en el lado chileno, la Delegación Presidencial planteó que el paso internacional funcionara las 24 horas del día. En ese momento, de acuerdo a El Mostrador, el embajador argentino comenzó a golpear la mesa y alzó la voz.

Así las cosas, uno de los oficios presentados expresa que el objetivo de las comitivas se vio “frustrado” porque Jorge Faurie “evidenció actitudes inamistosas e irrespetuosas”, sobre todo contra el delegado de Los Andes y contra los funcionarios que se encontraban en el lugar.

La respuesta del embajador Faurie

Ante los hechos, la autoridad argentina fue consultada para saber qué había ocurrido, y respondió a El Mostrador que en la reunión “no hubo un momento de tensión tan marcado”.

Sobre la frase de ser “potencia agrícola”, afirmó que la recuerda, pero que no dijo la segunda parte, en donde hablaba en malos términos de Chile. “Eso más bien es un agregado de alguien”, dijo, añadiendo que no era su intención tensionar las relaciones bilaterales.

“No. No recuerdo haber tenido ninguna expresión así respecto de esto (…), no recuerdo esa parte del diálogo. Creo que fue una reunión positiva. Hablamos de la relación bilateral y de nuestra inquietud de cómo trabajar con el SAG de una manera que no se convierta en un factor de impedimento en el cruce de fronteras”, expresó.

“Todo lo que hagamos para asegurar que, digamos, de los muchos pasos que tenemos, por lo menos los cinco o seis, que son los que trabajan más activamente o con horario más extendido, funcionen a pleno, es sumamente importante. Especialmente en etapas o periodos como el que viene ahora, como Semana Santa. (…) Nos parece que debemos hacerlo mejor para que esta realidad de integración la concretemos”, cerró.