“Hay una cultura de maltrato vergonzosa”: Mónica Rincón condena brutal agresión a trabajador en Hospital de Osorno

La periodista y panelista de Tolerancia Cero criticó la inacción de las autoridades hospitalarias, del Servicio de Salud y del Ministerio Público, que pese a denuncias realizadas en 2020, no avanzaron en sancionar a los responsables.

Torturas, sí torturas. Cualquier palabra es bajarle el perfil a lo que ocurrió a un funcionario del Hospital Base de Osorno.

Hace días se conoció un video de un hombre amarrado de pies y manos al que 4 compañeros golpean, desvisten, queman con vapor y graban.

Es horrible en todas las dimensiones.

Los maltratos, contó el papá de la víctima, duraron años y fueron denunciadas a Fiscalía en 2020. Inaceptable la desidia de los entonces directivos del hospital que sobreseyeron el sumario.

Y habrá que ver si también negligencia de los entonces encargados del Servicio de Salud y del Ministerio Público.

En 2024, una nueva denuncia hacia las mismas personas, por parte de otros funcionarios, permitió reabrir esta antigua causa que antes no llegó a nada tampoco en Fiscalía.

Recién hace días se entera por la prensa, la Ministra de Salud, quien ordena la destitución de los sumariados.

Pero hay demasiadas preguntas que indignan. ¿Por qué en 2020 no se llegó a nada? ¿Por qué recién ahora se conoció ese video? ¿Por qué los encargados del Servicio de Salud no alertaron de inmediato a la Ministra? ¿Sin el escándalo público estos 4 tipos aún estarían impunes y solo suspendidos?

Hay una cultura de maltrato vergonzosa. Desde ese bullying en colegios que algunos adultos amparan como “cosas de niños” hasta ya en otra escala llegar a adultos capaces de la crueldad máxima y que no son tratados a tiempo con la severidad que merecen.

Porque tengámoslo claro: FUNCIONARIOS PÚBLICOS que golpean, rapan, amarran, queman a alguien se llama de una sola forma TORTURA. Y la única respuesta es NUNCA MÁS.