Harboe y terremoto al interior del Poder Judicial por Caso Audios: “No creo que el sistema se corrija sacando a la política”

En entrevista con CNN Chile Radio, el exsubsecretario del Interior también señaló que votó a favor de Ángela Vivanco como ministra de la Suprema, detallando que dicha tramitación fue “normal”: “ese caso no fue excepcional a muchos otros en que nos tocó participar”.

Felipe Harboe, abogado y exsubsecretario del Interior, se refirió al terremoto al interior del Poder Judicial por el Caso Audios. “No creo que el sistema se corrija sacando a la política”, afirmó.

La polémica al interior del Poder Judicial surgió luego de que se revelaran conversaciones que habrían sostenido ministros de la Corte Suprema con Luis Hermosilla. En ellas queda en evidencia eventuales filtraciones de información y tráficos de influencia.

El abogado Hermosilla actualmente encuentra en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber luego de que fuera formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el marco del llamado Caso Audios.

¿Qué dijo Felipe Harboe?

En entrevista con CNN Chile Radio, Harboe sostuvo que las conversaciones ponen al Poder Judicial, y particularmente a la Suprema, en una “situación muy delicada”. “Si ya la política tenía una situación de escasa legitimidad desde el punto de vista democrático y ciudadano, sumarle a eso al Poder Judicial, que se supone son los terceros imparciales que velan por la correcta aplicación del derecho, genera un cuadro de crisis institucional bien delicado”.

“Lo importante es que todo se vaya esclareciendo para saber cuáles son las consecuencias, respecto incluso de las partes en diferentes procesos judiciales. La clave va a estar en la capacidad que tenga el sistema —político mediante acusaciones constitucionales eventualmente y judicial mediante sus facultades propias— para poder ir indagando si esto tiene bordes más amplios o es solo acotado a uno o dos ministros”, complementó.

Consultado sobre si es necesario sacar la influencia política en los nombramientos, mencionó la experiencia en otros países. “En Estados Unidos, el Partido Demócrata está postulando como candidato a la Corte Suprema al expresidente Barack Obama. Mira lo que estoy diciendo. Así de político. La política y la justicia muchas veces en muchos países van bastante unidos y bastante transparentemente unidos”, detalló el otrora subsecretario.

“El problema que hay acá es que no se reconoce probablemente eso. Es legítimo que alguien o un sector quiera que lleguen al máximo tribunal personas que tienen una visión de sociedad similar a la de ellos (…), pero el problema no está en sacar al Senado del nombramiento, ya que esto ocurrirá igual con el presidente, puesto que la pregunta es, ¿por qué el presidente decidió nominar a tal persona? Obviamente, porque alguien se va a acercar y dará todo tipo de información sobre las bondades y virtudes que tiene esa persona”, agregó.

“No creo que el sistema se corrija sacando a la política, ya que el que me diga a mí que de alta dirección pública no hay política, está mintiendo. Lo que hay en definitiva es que puede haber una selección un poco más rigurosa respecto a determinado tipo de antecedentes académicos, pero en estricto rigor también hay participación y discrecionalidad en la autoría”, continuó.

Por otra parte, reconoció que votó a favor de Ángela Vivanco como ministra de la Corte Suprema, aclarando que dicha tramitación fue “normal”: “en particular, ese caso no fue excepcional a muchos otros en que nos tocó participar”. “El gobierno presentó sus antecedentes, se siguió el procedimiento que tiene la Comisión de Constitución del Senado, ella compareció, hizo una explicación, una exposición como lo hacen todos, y fue aprobada por una amplia mayoría. Aquellos que rechazaron era porque tenían otra opción”.

Finalmente, según el abogado, “no es necesario” que los magistrados o quienes postulan “tengan operadores judiciales que además dicen manejar una cantidad de votos”. “Los operados son personas que se dicen intermediarios, se autodenominan como influyentes, entonces recorren los pasillos del Senado o los pasillos de los tribunales de justicia, promoviendo personas para cargos, sea de notarios, ministros o jueces. Y los jueces muchos de ellos son amigos y le hacen caso. (…) pero está normalizado.

