Gloria Esquivel y su libro “Contradeseo”: ¿Qué temas aborda?

Este año, la escritora Gloria Susana Esquivel lanzó su libro Contradeseo, en el cual aborda las complejidades del amor, la amistad y la adultez.

Detalles de su libro

En conversación con CNN Chile, la periodista señaló que esta obra “parte de un relato corto que escribí hace algunos años, pero ahí me di cuenta de que se quedaba corto porque yo quería tratar otras temas como la migración, pero también me interesaba hablar mucho sobre la amistad entre mujeres y cómo ese vínculo no es necesariamente perfecto”.

