Durante su conversación con Tolerancia Cero, el presidente electo, Gabriel Boric, explicó cual será su rol para resolver las violaciones a derechos humanos que se hayan cometido durante el contexto de estallido social del 2019.

“El deber del Estado en materia de las graves violaciones a los DD.HH. que se produjeron en el contexto del estallido social deben ser aclaradas. Las triada de justicia verdad, y no a la impunidad, y por su puesto la garantía de no repetición será central en nuestro desempeño como gobierno“, anticipó.

#ToleranciaCero | Gabriel Boric: "Yo sostengo que el deber del Estado en materia de las graves violaciones a los DD.HH. que se produjeron en el contexto del estallido social deben ser aclaradas". 📺 EN VIVO: https://t.co/Ruz1RyoNj8 pic.twitter.com/0LpgWO2IDM — CNN Chile (@CNNChile) January 24, 2022

En es misma línea, aseguró que “todos quienes, desde el punto de vista de los tribunales, tengan responsabilidades tiene que afrentarlas, independiente cargo que hayan ostentado“.

Lee también: Diputados UDI piden a Izkia Siches aclarar sus declaraciones sobre macrozona sur: “Sus dichos son de máxima gravedad”

A su vez, sostuvo que llevarán los antecedentes a la justicia chilena y en que caso de ser necesario, harán lo mismo con tribunales internacionales.

“No me corresponde a mi decir si usted es culpable o no, eso les corresponde a los tribunales internacionales. Lo que vamos hacer es colocar todos los antecedentes a disposición, es que la justicia chilena haga todos los esfuerzos para encontrar a los responsables, y si no, llevar la instancia a tribunales internacionales“.

Lee también: Camila Vallejo: “Desde el mundo de la izquierda hemos regalado el tema de la seguridad al sector conservador”

Por último, enfatizó en que “vamos a colaborar en que se haga justicia, no vamos a empezar con una lógica de persecución personal de una u otras personas, Vamos a entregar todos lo antecedentes a las instancias correspondientes”.