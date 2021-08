Este 23 de agosto es el plazo final para poder inscribir a los candidatos para la presidencia, el Congreso y a las consejerías regionales, ante el Servicio Electoral.

Para profundizar en la situación de Chile Vamos respecto a las listas parlamentarias, CNN Chile conversó con el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán.

Sobre el avance de las conversaciones, explicó que “hemos estado trabajando, entendiendo que lo importante es el bien superior de Chile. Ha sido una negociación generosa entre los partidos, privilegiando que podamos elegir un senador en cada circunscripción del país“.

Respecto a los candidatos para el Senado por la Región Metropolitana, aseguró que hay dos asegurados, y espera que el tercero sea el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. “Los actuales senadores, Manuel José Ossandón y Marcela Sabat son las dos primeras cartas. Y falta una, que espero que sea el ex ministro. Yo le pido públicamente a Jaime Mañalich que se sume a nuestra lista, ya que el país lo necesita. En caso que no quiera, tendremos que pasar a un plan b”, aseguró Chahuán.

El senador también se refirió a la relación con el Partido Republicano y explicó que “le ofrecimos acercar posiciones para hacer un pacto por omisión. Lamentablemente eso no fue posible a nivel país. Pero creemos que va a haber la generosidad, para aquellas zonas donde haya un riesgo de perder un escaño, para que pueda haber la apertura para una conversación”.

También afirmó que este viernes harán la presentación de su nuevo pacto. “Este viernes Sebastián Sichel hará el anunció de nuestro nuevo pacto. Esperamos también tener para este sábado los nombres de todos los candidatos. Nosotros ya tenemos los nuestros, pero estamos esperando los de nuestros compañeros de pacto”, anticipó.

Respecto al apoyo de su partido al candidato presidencial, Chahuán aseguró que la situación es distinta a lo que pasó con Mario Desbordes, y que Sebastián Sichel tiene el apoyo total de Renovación Nacional.

“Nosotros asumimos en medio del proceso de primarias y fue un acuerdo con Mario Desbordes, de no pasar a nadie al tribunal supremo por su votación. Había que persuadir y no forzar. Ahora el escenario es distinto, ya hemos zanjado las diferencias sobre quien es el candidato del sector y tenemos que trabajar unidos para darle gobernabilidad a Chile. Ya no hay libertad de acción, y todo el partido está detrás de Sebastián Sichel“, concluyó.