Espinoza contra Manoucheri: Senador afirma que aunque “no tenga simpatía” por Chadwick él tiene “derecho a defenderse”

El senador del PS llamó a su par a frenar el oportunismo político en medio de la investigación del Caso Audios. A pesar de las diferencias que sostiene con el exministro del Interior, señaló que tiene derecho a exponer su defensa.

Fidel Espinoza, senador del Partido Socialista (PS), se refirió en CNN Prime al denominado Caso Audios y las diferencias expuestas en redes sociales con el diputado Daniel Manoucheri.

En ese sentido, comentó que la ciudadanía está cansada del oportunismo político.

Además, precisó que, respecto a Andrés Chadwick, “nunca he cruzado una palabra con él, más allá de un enfrentamiento político en algún momento cuando era ministro del Interior”.

Por lo tanto, desmintió los dichos de su par del PS, Manoucheri, quien ha afirmado que “poco menos me encuentro protegiendo a la red de corrupción del abogado Hermosilla”.

“Yo lo que quiero es que la red de Hermosilla caiga completa, sea quien sea, sin discriminación, porque partamos por eso”, aclaró.

Asimismo, agregó que Hermosilla está gozando un privilegio que no tiene María Leonarda Villalobos, quien se encuentra en el Centro de Detención de San Miguel, mientras que Hermosilla está en una “cárcel muy distinguida” en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

A pesar de lo anterior, el senador Espinoza llamó a Manoucheri a tener límites, ya que no todas las personas involucradas en los chats “son delincuentes”.

“Yo no tengo con él rencillas personales, él es un diputado que recién llega al parlamento. Lo que me molesta es que se aproveche de esto. Repito, yo no tengo ninguna simpatía por Chadwick, pero es una persona que tiene derecho a defenderse”, concluyó Espinoza.