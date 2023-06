En conversación con Tolerancia Cero, el senador socialista aseguró que algunos partidos del Frente Amplio "llegaron con el discurso de no al amiguismo, no al nepotismo, la superioridad moral" y que actitudes como estas hicieron que la izquierda perdiera el plebiscito por una nueva Constitución. "Perdimos el plebiscito por conductas que provenían de ese partido (RD) y en particular del ministro Giorgio Jackson", señaló.