La reflexión de Paulsen en Fiestas Patrias: “No podemos dilatar lo obvio, desde pensiones a nombramientos judiciales”

El panelista de Tolerancia Cero profundizó en el paso del tiempo y las políticas públicas que no se han llevado a cabo, como la reforma de pensiones en medio de un contexto electoral. "Esta semana cantamos a Chile feliz cumpleaños. Otro año vivido, otro año pasado, otro año donde lo que se pudo hacer no se hizo", expresó.

El tiempo nos juega algunas travesuras mentales, que a veces hacen que nos confundamos sobre nuestra capacidad de poder resolver nuestros problemas.

Por ejemplo, cuando te preguntan tu edad, el número de años que contestas son los años ya vividos, pasados, que ya no vuelven más.

Todo lo nuevo que puedes hacer por ti, tu familia, el país, no están ya más en esos años que dijiste.

Los años que tienes son los años que ya no tienes.

Esto es bueno de recordarlo, especialmente en época electoral, o cuando hay sucesos impactantes que hacen posible cambiar ahora las bases de nuestra institucionalidad, para lo que se necesita una sana complicidad entre quienes tienen el poder político para hacerlo.

Ya no tenemos cuatro años perdidos para cambiar la Constitución y vemos en los acontecimientos recientes, todo lo que hoy podría haber sido distinto si hubiese habido voluntad ayer para cambiar lo que hoy nadie duda que debió cambiarse.

Ya no tenemos más de dos décadas de intento por cambiar aspectos elementales de nuestro sistema desigual de pensiones.

Esta semana cantamos a Chile feliz cumpleaños. Otro año vivido, otro año pasado, otro año donde lo que se pudo hacer no se hizo. Es de esperar que entendamos que los años que vienen son los únicos que nos quedan. Y si queremos disfrutarlos, no podemos políticamente dilatar lo obvio, desde pensiones a nombramientos judiciales, y un largo entremedio. Antes que esos años que nos quedan inexorablemente disminuyan, y las imágenes de un pasado que no vuelve destruya la esperanza de hacerlo en un futuro que no vemos, pero que sabemos que cada año es más breve.