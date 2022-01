La Democracia Cristiana se encuentra en plena definición para configurar a su nueva Mesa Directiva, la cual se debate entre las candidaturas de las listas 1 y 2, representadas por Felipe Delpín y Joanna Pérez, respectivamente. Esto último, en medio de la incertidumbre que mantiene la falange respecto a su rol en el espectro político, una vez que inicie la administración encabezada por el presidente electo, Gabriel Boric.

Justamente, para profundizar en dicha discusión es que ambos postulantes a la presidencia de la DC conversaron con CNN Chile y aprovecharon de plantear sus posturas en torno a los distintos desafíos que hoy debe enfrentar la colectividad, en medio de la aparente conformación de un nuevo eje político conformado por las fuerzas de Apruebo Dignidad y los partidos de la ex Concertación, en el que no están incluidos.

En esa linea, Pérez comenzó enfatizando en que su propuesta no busca “refundar a la DC, sino que reconectar con los temas de la ciudadanía, los problemas que se tienen desde los territorios”, apostando por una “modernización” de la falange, apelando a algunos de los liderazgos que actualmente poseen en regiones, como es el caso del gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, y asegurando que la tienda debe estar dispuesta a “abrirse a los cambios”.

Una posición más tajante es la que demostró el candidato Delpín, asegurando que “desde un comienzo nos planteamos que el partido debía ser refundado“, ya que -según indicó- la Democracia Cristiana se encontraría enfrentando una de las crisis más profundas desde su conformación como partido: “hemos perdido la confianza en la gente, nos han castigado en las votaciones, tenemos votaciones muy bajas y la verdad es que se han perdido los afectos al interior del partido. No hay una propuesta clara”.

Lee también: Con financiamiento aún por definir: Senado aprobó por unanimidad el proyecto para la PGU

Por otro lado, Pérez se refirió a la situación de “aislamiento” que estaría viviendo la falange, producto de los evidentes acercamientos de la futura coalición de Gobierno con los partidos de Unidad Constituyente: “nosotros cuando dimos el apoyo al Gobierno de Gabriel Boric, lo dimos sin condiciones y también dijimos que no íbamos a ser parte del Gobierno, que íbamos a colaborar y así lo vamos a hacer (…) también vamos a requerir respeto mutuo, sin complejos”.

En tanto, Delpín respaldó los dichos de su contendora, agregando que “planteamos que no íbamos a hacer ninguna exigencia ni a solicitar nada“, asegurando que no descartan el apoyo a una eventual decisión que tome Gabriel Boric, respecto a de sumar a un militante DC a las fuerzas de Gobierno, asegurando que “estamos dispuestos a colaborar y lo discutiremos al interior del partido si en algún momento se nos convoca.

“Que estemos aislados es producto de errores que se cometieron y eso es real. Yo era parte de la mesa al igual que Joanna y nunca estuve informado de que el ex presidente, Fuad Chahín, iba a ir a La Moneda con el presidente Piñera. Eso obviamente, si se hace de forma unilateral, al margen de los partidos que son tu alianza, tu actual coalición, genera un quiebre y eso es lo que nos ha sucedido. La DC no puede caminar aislada”, enfatizó Delpín.

Asimismo, Pérez, al igual que su contendor, planteó que “Gabriel Boric ha demostrado que necesita de acuerdos, y así lo ha dicho, que van más allá de la centro izquierda”, contrastando en que “nosotros no nos sentimos aislados (…) aquí no solo hay errores de la DC, sino también de lo que fue el Nuevo Pacto Social, donde nos pidieron una primaria, estuvimos disponibles, nos vetaron una candidata que nosotros habíamos elegido de manera amplia, no respetaron esos acuerdos y lamentablemente el PS no cumplió y no quiso dar el apoyo en una primaria que ellos mismos pidieron. Yo creo que hay un mea culpa que también debe hacer el Nuevo Pacto Social”.