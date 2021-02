En el primer bloque de Aquí Se Debate de este viernes los candidatos a constituyente invitados fueron: Matías Poblete (IND-REP) de la Lista Vamos por Chile por el D13, Rita Soto (IND-DC) de la Lista del Apruebo por el D24 y Luciano Silva (RN) de la Lista Vamos por Chile por el D20.

Las comunas de los distritos donde participan los candidatos son las siguientes:

Distrito 13: El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón.

Distrito 20: Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé.

Distrito 24: Corral, Futrono, Lago Ranco, Lanco, La Unión, Los Lagos, Máfil, Mariquina, Paillaco, Panguipulli, Río Bueno y Valdivia.

Cada uno de ellos es representante del mundo evangélico, aunque van por diferentes partidos y distritos. Se habló de temas contingentes, como la opción de mantener un estado laico y el alcance del evangelio en los sectores más pobres de la sociedad. No obstante, fue la idea de definir un concepto de familia en la Constitución, evaluando los derechos de los homosexuales, lo que generó más opiniones.

“Sin lugar a dudas es importante dar a conocer la familia dentro de la Constitución”, indicó Rita Soto, quien añadió que “la familia es el diseño original de Dios de un hombre y una mujer, aunque también es familia una abuela que cría a sus nietos o un padre solo que cría a sus hijos, pero no entiendo por qué tendrían que ser familia dos hombres”, sostuvo.

En la misma dirección, Luciano Silva señaló que hablar de homoparentalidad en Chile, por medio de la Constitución, se trata de imposiciones ideológicas, a lo que agregó: “Nosotros los evangélicos no nos metemos en la cama de nadie”.

“Respetamos las formas sexuales y las decisiones de las personas, pero no estamos de acuerdo en que el Estado deba tomar una posición respecto de este asunto y convertirla en ley, muchos menos en la Constitución. Me parece que eso sería una gran violación a los Derechos Humanos fundamentales”, recalcó.

En tanto, Matías Poblete dijo: “Los evangélicos no estamos en contra de los homosexuales. Lo que queremos es que si esas personas eligen ese estilo de vida, que no se nos impida a los cristianos decir lo que creemos, lo que profesamos a través de la fe que proviene de la palabra de Dios”.

E insistió. “Nosotros no discriminamos, no queremos excluir a las personas que tienen esta forma de vivir, los homosexuales, de los cuales yo conozco muchos. Tengo amigos en esta condición, por lo tanto para mí no es un tema”, aseguró el independiente con un cupo de Republicanos.