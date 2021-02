Una nueva jornada de enfrentamiento de ideas tuvo a los siguientes invitados en Aquí se Debate: Enzo Jaramillo (PS) en la Lista del Apruebo por el D25, Aurora Delgado (IND-RD) en la Lista Apruebo Dignidad por el D24 y Jorge Guzmán (IND-UDI) en la Lista Vamos por Chile por el D21.

Estos son las comunas representadas por distrito para los candidatos a C.C. de hoy:

Distrito 21: Yumbel, Cabrero, Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Laja, Lebu, Los Álamos, Los Ángeles, Lota, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tirúa y Tucapel

Distrito 24: Corral, Futrono, Lago Ranco, Lanco, La Unión, Los Lagos, Máfil, Mariquina, Paillaco, Panguipulli, Río Bueno y Valdivia.

Distrito 25: Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Osorno, Puerto Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyehue, Río, Negro, San Juan de la Costa y San Pablo.

Dentro de los temas de conversación, el que más tiempo y atencion recibió por parte de los debatientes fue el rol del Estado orientado a la descentralización del país.

“Debe ser un Estado unitario como el que tenemos con regiones, pero con mucha más independencia, con más autonomía económica. Con la elecciones de gobernadores hemos dado un tremendo paso y creo que esa es la forma: necesitamos más poder de decisión y más recursos a nivel de regiones”, señaló en primera instancia Guzmán, el militante de la UDI.

“En regiones tenemos problemas de conectividad serios. Por ejemplo, hoy estoy en Santa Bárbara y tuve muchos problemas para conectarme por Internet. Esas son las cosas que queremos en la nueva constitución para la construcción de un nuevo Chile”, expresó.

En este mismo punto, Jaramillo, del Partido Socialista, contrastó: “El estado unitario ya no da más. El centralismo también tiene que ver con el tema presupuestario. He trabajado durante 20 años en gestión de política pública y he visto en la práctica cómo el centralismo mata a las regiones y crea desigualdad”.

Y añadió que “creo que un Estado regional descentralizado el que puede corresponder. Hay muchas visiones en otras constituciones, en España está el regional autonómico- que no me gusta mucho-, prefiero el regional descentralizado y que nos permita tener autonomía presupuestaria”.

Asimismo, destacó que “hay que resignificar el valor del municipio. El servicio público más cercano a la gente son los municipios y éstos hoy están desfinanciados, dependen del fondo común municipal, de sus patentes, pero las tributaciones, que es lo más importante, hoy no las tienen. Las empresas de la Región de Los Lagos, las pesqueras y empresas como Essal tributan en Las Condes, Vitacura y Santiago, por lo tanto hay una tremenda desigualdad económica, territorial, social y también cultural,” cerró.

En el turno de la independiente apoyada por el Revolución Democrática, Delgado manifestó: “Debe ser un Estado democrático y que podamos tener un modo de relacionarnos totalmente distinto. Debe ser un Estado garante de derechos. Eso es fundamental”.

“Hoy tenemos un carácter subsidiario del Estado y que ha mercantilizado todos nuestros derechos. En la salud, por ejemplo, el mercado privado se ha expandido. El gran desvío de recursos públicos al sector privado ha sido exorbitante y, más aún, la propiedad de acumulación. Es fundamental avanzar hacia un Estado democrático y garante de derechos sociales”, insistió.