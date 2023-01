El ex superintendente de Salud, Patricio Fernández, conversó con CNN Chile sobre la crisis que enfrentan las Isapres y la decisión de congelar su participación en la mesa de trabajo que llevaban adelante con el Minsal. En ese sentido, la ex autoridad afirmó que “en el Gobierno ha sido difícil fijar un rumbo y ahí se manifiestan sus diversas almas. El tema de salud no ha quedado ajeno”. Asimismo, advirtió que “en el esquema del Gobierno no está el mantener a las Isapres funcionando”. “Hoy las condiciones del país no están dadas para la existencia de un sistema único y público, entonces frente a eso hemos tenido una inacción del Gobierno que se ha extendido por meses”, añadió.