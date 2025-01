“Es la materialización de un golpe de Estado” en Venezuela: Jatar pide al Presidente Boric “llamar las cosas por su nombre”

El ex preso político del régimen de Maduro abordó en CNN Chile la detención y liberación de Machado. Además, señaló que no es suficiente que el mandatario mencione un fraude, sino que también es hora de reconocer que el viernes podría ocurrir un golpe de Estado.

Braulio Jatar, ex preso político del régimen de Nicolás Maduro, conversó con Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre los acontecimientos que han marcado la jornada previa a la investidura: la detención y posterior liberación de María Corina Machado, así como las expectativas ante la llegada de Edmundo González.

Desde su experiencia como periodista, Jatar remarcó que ha circulado diversa información y que es necesario actuar con cautela. Sin embargo, señaló que el video viralizado de Machado le genera dudas por el “talante” que ella suele mostrar: “Le pongo ciertas interrogantes”.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre si cree que González podrá ingresar a Venezuela, Jatar respondió: “Podrá entrar, pero posiblemente lo detendrán. Pienso que el hecho de que Machado haya convocado una movilización para el día previo a la toma de posesión, como lo establece la Constitución, tiene que ver con buscar fórmulas que permitan continuar con un proceso de negociación que podría estar produciéndose internamente, con distintas fuerzas”.

Por otro lado, al referirse a la posición de Chile en esta materia, Jatar expresó su agradecimiento por la firmeza del mandatario Gabriel Boric al denunciar el fraude electoral. No obstante, planteó: “Hay una pregunta que debemos hacernos: el fraude siempre tiene una víctima. Nadie puede cometer un fraude sin que haya una víctima. ¿Quién es la víctima de este fraude electoral? Si alguien se ha arrogado el triunfo, es porque al verdadero vencedor le han robado las elecciones. Esa es la esencia del fraude. ¿Quién ha sido defraudado? Ni siquiera es Edmundo González. El verdadero defraudado es la voluntad popular venezolana, que ha sido menoscabada por todas estas acciones militarizadas que estamos presenciando”.

Finalmente, respecto al evento programado para este viernes, Jatar comentó que cuando alguien toma posesión sin haber sido elegido, se materializa un golpe de Estado, cambiando radicalmente los escenarios anteriores en los que Maduro competía con candidatos designados por él o inhabilitaba a quienes no le convenían.

“Esta es la primera vez en la historia del chavismo en que Maduro no pudo presentar resultados electorales. Lo que ocurrirá mañana es la materialización de un golpe de Estado, y por eso hago un llamado al gobierno del Presidente Boric para que empiece a llamar las cosas por su nombre. Esto no es simplemente declarar un fraude. Si hay un fraude, hay una víctima. Y la víctima de ese fraude no es Edmundo González; la verdadera víctima es la voluntad popular venezolana, que debe ser respetada”, concluyó.