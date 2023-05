La senadora Ximena Rincón rechazó las críticas a la reforma constitucional por las Isapres y aseguró que “no contraviene el fallo, más bien permite que tenga aplicación general”.

En entrevista con CNN Chile, sostuvo que “hay algunos que están instalando una suerte de defensa a la industria y obviamente es importante despejar aquello. Nuestro proyecto establece las bases del procedimiento de adecuación y el refuerzo a la Superintendencia de Salud, tal como la propia Corte Suprema lo establece en el fallo”.

En esta línea, afirmó que “quien intente instalar que esto es una defensa o un perdonazo o alterar fallos, tiene que hacerse cargo de lo que dice. Es super impopular tomar el tema de las Isapres, pero no es el tema de la Isapres, es de la defensa de las personas”.

“Nuestro proyecto fue presentado después de la sentencia de la Suprema, pero antes de la aclaración que hizo la misma corte en enero. Por lo tanto, lo que dice el presidente de entrar a revisar aspectos es muy bueno porque reconoce que hay temas aun sin despejar“, agregó.

“En GES, listas de espera, el sistema público, hay 60 mil personas, de las cuales 14 mil son personas con cáncer. ¿Quién se va a hacer cargos de ellos? A mí me parece que esa es la responsabilidad de quien gobierne y por eso me alegro de que el presidente haya dicho ahora que estaba dispuesto a revisar alternativas”, añadió.

“Estado ausente”

Respecto al actuar de las Isapres, señaló que “hay empresas que no hicieron la tarea, abusaron del sistema, pero hay un Estado ausente que tampoco dijo nada“. “El tema es que no queremos otro fallo del estado (…), queremos una solución integral y lamentablemente no la estamos viendo en el proyecto del Ejecutivo”.

“Se está instalando que la reforma constitucional que nosotros presentamos establece un perdonazo cuando no es así y creo que aquí lo importante es lo dicho por el presidente, quien dijo estar abierto a buscar soluciones para abordar el problema”, cerró.