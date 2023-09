La senadora del Partido Socialista (PS) Paulina Vodanovic criticó el trabajo del Consejo Constitucional sobre la propuesta de nueva Carta Magna, afirmó que “se está haciendo una Kastitución”, que es “representativa de un sector minoritario del país”.

En las últimas dos semanas, el órgano redactor ha aprobado normas y capítulos que han generado controversia en el mundo político y organizaciones de la sociedad civil, como la sustitución del inciso del anteproyecto que señalaba que “la ley protege la vida del que está por nacer” por “la ley protege la vida de quien está por nacer”.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Vodanovic comentó al respecto que “el 51% de la población está a favor del aborto en tres causales, el 23% está a favor del aborto en cualquier causal y el 23% solamente de todo Chile se opone al aborto en cualquier causal. ¿Y qué está haciendo el Consejo Constitucional? No legislando, constitucionalizando la prohibición del aborto. O sea, está yendo contra el sentir mayoritario de la población”.

“Por lo tanto, ¿esta Constitución es representativa de Chile? No. Es representativa de un sector minoritario del país. Del sector que defiende el Partido Republicano, que fue mayoritario en una elección, pero claramente es minoritario en el país. Se está haciendo una Kastitución, no una Constitución. Se está haciendo una Constitución para Kast, para el sector republicano”, agregó.

“Aquí tiene que haber un gran acuerdo”

En ese sentido, Paulina Vodanovic invitó a recuperar la conversación política y la “discusión nacional”: “Yo no sé si es la venia de Chile Vamos. Yo creo que aquí hay que destacar lo que se hizo en la votación del artículo 1 y tratar de que retomemos ese diálogo político de quienes estamos por establecer una Constitución para Chile, no para un partido político, porque a mí como socialista me pueden interesar muchas cosas, pero yo tengo la obligación de que se haga una Constitución que sea un marco de referencia para el país, donde se pueda debatir democráticamente en el Congreso, con las mayorías que haya circunstanciales en el Congreso eventualmente las leyes”.

“Pero la Constitución no es de mayorías circunstanciales, es de construcción nacional y ese es el foco que se ha perdido en esta discusión. No hay una discusión nacional, hay una discusión artículo a artículo, inciso a inciso, palabra a palabra (…). Aquí tiene que haber un gran acuerdo. Por eso Chile Vamos, el Partido Socialista, el sector oficialista está abierto a conversar por una Constitución que sea transversal”, sentenció.