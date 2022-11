El diputado Evópoli Francisco Undurraga comentó las mociones de censura que la oposición impuso a 13 presidencias de comisiones, en una estrategia delineada para hacerse con parte del control en la Cámara baja, después del triunfo de Vlado Mirosevic.

En conversación con CNN Chile, el parlamentario afirmó que “si la oposición tiene mayoría en estas 13 comisiones, lo mínimo que podemos hacer es ejercerla“.

Cabe recordar que 8 de las 13 comisiones están presididas por el oficialismo.

Undurraga expresó que “esto no tiene que ver con una mala evaluación a los presidentes de las comisiones; estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho de manera democrática”.

Además, dijo que uno de los principales objetivos de la acción es poner en tabla proyectos rezagados en los que “los ministros no solo se han ausentado de la discusión, sino que no han presentado ningún proyecto”. Enfatizó además que espera trabajar en conjunto no solo con el Gobierno sino también con la ciudadanía.

Al ser consultado sobre la relación con el Partido de la Gente (PDG), el diputado señaló que “nos estamos agrupando quienes estuvimos en contra de la candidatura de Mirosevic, de manera administrativa”.

También se refirió al acuerdo constituyente, asegurando que estaba bastante avanzado, ya que hay un acuerdo transversal entre los partidos con respecto a los 12 puntos bases más importantes, pero aseguró que “adelantar por la prensa una posible fecha es inoficioso en este minuto, hay que discutir todas las posiciones”.

Asimismo, aseguró que intentar establecer una fecha al acuerdo constituyente no contribuye al desarrollo de las conversaciones que se han hecho entre las fuerzas del Rechazo y del Apruebo.