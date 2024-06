Tohá dice que cortar relaciones con el Gobierno por molestia sobre aborto “es ocupar a la gente de rehén”

Parlamentarios de oposición manifestaron su molestia, e incluso algunos se retiraron el Salón de Honor del Congreso, luego que el presidente Boric anunció en la Cuenta Pública que le pondrá urgencia al proyecto de eutanasia y que presentará una iniciativa de aborto legal.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, dijo que cortar las relaciones con el Gobierno por la molestia sobre el anuncia proyecto de aborto legal “es ocupar a la gente de rehén”.

¿Qué pasó?

Ayer en la Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric dio a conocer que durante el segundo semestre de este año presentará un proyecto de aborto legal. La iniciativa fue celebrar por el oficialismo, pero criticada y rechaza desde Renovación Nacional (RN) hasta el Partido Republicano (PLR). Incluso, un grupo de legisladores se retiró del Salón del Honor del Congreso Nacional en medio del discurso del mandatario en señal de protesta.

Luego, la colectividad liderada por José Antonio Kast anunció el término de relaciones con el Ejecutivo y manifestó que se opondrá a la presencia de subsecretarios en las comisiones legislativas de la Cámara. Por su parte, desde la Democracia Cristiana (DC) afirmaron que la iniciativa los aleja del Gobierno.

Reacción de Tohá

Ante la reacción de parlamentarios de oposición en el Salón de Honor, la ministra Tohá comentó, este domingo en entrevista con Mega, que en general en Chile “tenemos un atributo muy importante, que somos muy respetuosos de las tradiciones republicanas“, por lo que, “cada vez que alguien osa tocarlas no me parece“.

No obstante, la jefa de gabinete precisó que ayer la oposición se mantuvo en la Sala del Parlamento, y que solo “hubo un grupo menor de parlamentarios que salió, pero la oposición, sus dirigentes más significativos y sus presidentes de partido, se mantuvieron en la Sala”.

“Yo creo que eso hace gala a esa tradición republicana que tenemos, que uno va a la Cuenta Pública a escuchar al presidente. No siempre uno puede estar de acuerdo con lo que dice (un presidente), pero lo escucha“, añadió.

Al respecto, se le consultó a Tohá por qué el mandatario anunció estas decisiones, considerando las complejidades que ha tenido el Gobierno en la tramitación de otras iniciativas, como la reforma previsional. “El presidente tiene este compromiso en su programa. Cuando él fue electo, fue electo con un programa que incluía este compromiso. En segundo lugar, toda nuestra historia de discusión de este tipo de temáticas siempre ha estado cargada de mucha polémica, pero nunca ha sido obstáculo a que sigamos buscando entendimiento en otros ámbitos”, respondió.

En ese sentido, indicó que la reacción y dichos de algunos parlamentarios de oposición no es algo que uno pueda presentarle a la ciudadanía. “Si uno no está de acuerdo con un proyecto, no va a rechazar la ampliación de dotaciones policiales, o porque uno está de acuerdo con otro proyecto, va a decirle que no al mejoramiento de las pensiones de las personas mayores. No corresponde. Eso es ocupar a la gente de rehén“, agregó.

“En lo que uno está en desacuerdo lo plantea, para eso está el debate parlamentario. Es cierto que no estamos de acuerdo en todo. En lo que estamos de acuerdo vamos avanzando, en lo que no, lo tendremos que discutir y en general siempre hay que tratar de escucharse, no darse portazos en todas las materias”, sentenció.