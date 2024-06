Jara no cree que molestia por aborto provoque impacto en la reforma previsional: “Yo creo que hay ánimo a pesar de todo”

Parlamentarios de oposición manifestaron su molestia luego que el presidente Boric anunció que presentará este año un proyecto de aborto legal. En entrevista con CNN Chile, la ministra del Trabajo indicó que, a su juicio, la iniciativa no tendría un impacto negativo en la tramitación de la reforma previsional.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, manifestó que, a su juicio, la molestia de parlamentarios de oposición por el anuncio de proyecto de aborto no tendría consecuencias en la reforma previsional.

¿Qué pasó?

Ayer en la Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric dio a conocer que durante el segundo semestre de este año presentará un proyecto de aborto legal. La iniciativa fue celebrar por el oficialismo, pero criticada y rechaza desde Renovación Nacional (RN) hasta el Partido Republicano (PLR). Incluso, un grupo de legisladores se retiró del Salón del Honor del Congreso Nacional en medio del discurso del mandatario en señal de protesta.

Luego, la colectividad liderada por José Antonio Kast anunció el término de relaciones con el Ejecutivo y manifestó que se opondrá a la presencia de subsecretarios en las comisiones legislativas de la Cámara. Por su parte, desde la Democracia Cristiana (DC) afirmaron que la iniciativa los aleja del Gobierno.

Reacción de Jara

Este domingo, en entrevista con Noticias Express, de CNN Chile, la ministra Jeannette Jara confesó que se sintió desconcertada por la reacción de los parlamentarios en el Salón de Honor, “porque nunca había visto eso”.

Al respecto, y con relación también al anuncio de calificación de suma urgencia que se le dará al proyecto de eutanasia, la titular del Trabajo recordó que Chile es un Estado laico hace mucho tiempo, por lo que el debate hay que darlo. “Cada uno sabe lo que hace con su vida, pero lo que yo diría es que uno tiene que ser consistente con uno mismo. Si uno está en contra del divorcio, bueno, no se divorcie. Si uno está en contra del aborto, bueno, no aborte. Pero no le impida a los demás poder ejercer sus derechos”, sostuvo.

Bajo ese punto, el periodista José Miguel Mardones le consultó si cree que la molestia de la oposición podría generar consecuencias en la compleja tramitación que ha tenido la reforma previsional en el Congreso. “Lo que pasa con pensiones es que cualquier cosa, incluso uno suspira y puede impactarle. Entonces, en realidad, no veo que tenga que ver con el anuncio en particular. Tiene que ver con la complejidad de pensiones. Pero yo creo que hay ánimo, a pesar de todo”, respondió.