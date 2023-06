En entrevista con CNN Chile, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) se refirió a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y dijo que “nunca voy a estar a favor de una discriminación como la que se trató hacer en su inicio”. En esa línea, el parlamentario precisó que “aquí el problema de fondo es la educación de nuestros hijos y nietos, no la condición sexual que tiene el ministro. No es relevante para discutir la materia”. En cambio, afirmó, sí es relevante discutir “la condición del ministro como ministro”, ya que “su gestión no ha sido mejor y nosotros creemos que tiene mucha deuda en materia educacional”.

De todas formas, señaló que, como bancada de Evópoli, esperarán el texto completo para tomar la decisión de sumarse o no a la acusación constitucional.